Les cambriolages en forte hausse en Vaucluse : "Les victimes parlent de viol de leur intimité"

Les cambriolages sont en forte augmentation en Vaucluse. Près de 4.000 cambriolages ont été recensé en 2022 dans le département, soit une hausse de 10,5% par rapport à 2021. Le nombre de cambriolages en 2022 dans le département est même supérieur à l'avant-Covid (+6% par rapport à 2019).

Le colonel Cédric Garence, qui dirige le groupement de gendarmerie de Vaucluse, appelle chacun à redoubler de prudence, surtout en cette période de vacances scolaires. "On ne se protège jamais assez et on considère toujours que c'est le voisin qui sera victime. Mais dans ce département, c'est un cambriolage commis quasiment toutes les 3h45", expose-t-il. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à appeler les forces de l'ordre dès qu'on constate des comportements suspects : des démarchages, des rodeurs... Et si on a été cambriolé, il faut appeler le 17 directement et surtout, surtout, ne rien toucher pour conserver les tracer et indices qui permettent ensuite d'élucider les faits".

"Le plus gros préjudice, c'est parfois le traumatisme subi par la victime."

Ces cambrioleurs, explique le colonel Cédric Garence, ont des profils très variés : certains traversent toute l'Europe, d'autres sont des locaux et sont interpellés à quelques mètres ou kilomètres de chez eux. Ils recherchent en priorité de l'argent liquide, du petit multimédia (téléphone, tablette, console) ou des bijoux. "Et les préjudices sont variables : parfois il s'élève plusieurs milliers d'euros mais parfois le plus gros préjudice, c'est l'effraction et le traumatisme subi par la victime. Mais ça, le cambrioleur ne le sait pas toujours".

Et pour que ces cambrioleurs prennent conscience de leurs faits, l'Association de médiation et d'aide aux victimes (Amav) à Avignon va porter la parole des victimes en prison auprès des auteurs de ces vols. "Souvent, ils minimisaient leurs actes en disant qu'il n'y avait personne dans la maison, qu'ils pensaient que la personne serait intégralement indemnisée par son assurance, explique Candice Del Degan, la directrice adjointe de l'Amav. Pour eux, il n'y avait pas de victime. Et c'est tout ce qu'on a fait tomber dans leurs représentations en venant leur parler du parcours des victimes de cambriolages qu'on accompagne".

Aide juridique et soutien psychologique

L'Amav propose ainsi aux victimes de cambriolages une aide juridique ou un soutien psychologique. "Elles parlent souvent de viol de leur intimité, constate la psychologue Chrystelle Vergnaud-Nervi, qui intervient au près de l'Amav depuis 25 ans. Je pense à une dame à qui on avait raflé le contenu d'un tiroir, dont les dentelles de sa grand-mère couturière qu'elle gardait comme un trésor. Pour elle, le cambriolage était aussi une réactivation de son deuil douloureux".

L'Amav accompagne les victimes de cambriolage, mais aussi de violences de tous types, de menaces, de harcèlement, d'escroqueries... L'assocaition est joignable au 04 90 86 15 30 ou par email à francevictimes84@amav-fv.com .