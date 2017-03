A Niort, les vieilles consoles ne sont pas game over

Pac Man, Super Mario ou Street fighter, ces jeux vidéos ont plus de trente ans et pourtant ils plaisent toujours autant. Ce samedi 26 mars, 30 années du jeu vidéo se racontent au Moulin du Roc. Reportage au 1er salon de rétro gamers, Rock'n'Sticks, à Niort.

Pas facile de manger des fantômes quand on joue à la version de Pac Man 1983 ! Sur la télévision cathodique le graphisme est franchement affreux, pixelisé au maximum. Mais c'est la manette qui pose le plus de difficultés à Vincent, 44 ans. "Elle est très rigide, on n'est plus habitué aujourd'hui". Pourtant, adolescent, il en a joué des parties. "J'avais des copains qui avaient ce jeu et je pouvais aller chez eux. A l'époque ça changeait des jeux de société".

Il n'y a même pas de joystick ! - Grégoire, 11 ans

Sur la Nintendo Nes, Fabienne remonte le temps 20 ans en arrière. "Qu'est-ce que j'ai pu jouer à Mario". Elle est accompagnée de ses enfants, eux aussi amateurs de jeux vidéos. Elle leur montre. "C'est dingue l'évolution ! Maintenant ce sont les ordinateurs, les tablettes, mais nous on jouait avec ça ! Ici, ils peuvent voir la différence." Elle ajoute : " Par exemple, là il y a un fil, elle pointe avec son doigt la manette, maintenant il y en a même plus !"

Avec laquelle avez-vous joué ? © Radio France - Mélanie Barbotin

La technologie a évolué mais la recette n'a pas changé

Pourtant auprès des enfants, c'est toujours le même succès. " J'aime bien les vieilles consoles, peu importe le graphisme. Et puis ça change, par exemple là il n'y a même pas de joystick !", s'étonne Grégoire, 11 ans. La technologie a évolué mais la recette elle n'a pas changée ! C'est ce qui explique le regain d'intérêt aujourd'hui pour les vieux jeux d'arcades, explique Jean-Baptiste Jarraud, président de SarcaSticks, l'association organisatrice de l'événement. "C'est très manichéen, le gentil contre le méchant. C'est l'essence même du jeu vidéo, mais avec une exigence pour le terminé. Aujourd'hui si on meurt on peut rejouer tout de suite. A l'époque, non, quand on meurt, on meurt et il faut tout recommencer".