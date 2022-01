Les violences augmentent en Charente

La crise sanitaire du coronavirus a provoqué des restrictions significatives des déplacements, notamment lors des différents épisodes de confinement. En année comparable, c'est-à-dire entre 2019 et 2021, il est constaté une baisse des atteintes aux biens (vols, cambriolages, vols de voitures). Le nombre de ces délits a baissé d'environ 6%. En zone gendarmerie, les atteintes aux biens ont baissé de 17%. On peut parler d'une situation contenue de ces phénomènes de délinquance, pour un département de la taille de celui de la Charente.

Interview du Colonel Pierre-Henri Crémieux, qui commande le Groupement de Gendarmerie de la Charente : les difficultés d'exercice de l'autorité parentale Copier

La situation est très différente pour les atteintes aux personnes : le nombre de violences aggravées, de violences conjugales, et de violences sexuelles, a nettement augmenté depuis 2019. Avec 40% d'augmentation en zone gendarmerie, le phénomène peut inquiéter. Il y a même des violences entre des adolescents et leurs parents, qui ont du mal à exercer leur autorité parentale. Des rixes entre bandes de quartiers rivales ont éclaté en 2021 à Angoulême. Pour répondre aux violences conjugales, une unité médico-judiciaire vient de s'installer au centre hospitalier d'Angoulême, et une maison de protection des familles va être créée au sein du groupement de gendarmerie départementale au premier semestre 2022. Quatre postes de sous-officiers seront créés spécifiquement pour rejoindre ce dispositif.

Interview de Bruno Gallot, directeur départemental de la sécurité publique : les rixes entre bandes de quartiers Copier

La lutte contre le trafic de stupéfiants, l'identification des points de deal et le démantèlement des réseaux ont été au coeur d'une action récurrente de l'année 2021. Les saisies totales s'élèvent à près de 500 grammes de cocaïne, un peu plus de six kilos d'héroïne, plus de dix kilos de résine de cannabis et près de dix kilos d'herbe, un millier de cachets d'ecstasy et des médicaments de synthèse.