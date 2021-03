Les violences conjugales en forte hausse dans les Deux-Sèvres en 2020

La pandémie de coronavirus a fait évoluer la délinquance en 2020 dans les Deux-Sèvres. Les violences intrafamiliales ont fortement augmenté l'an dernier . En zone police, il y a eu 622 femmes victimes de violences, une augmentation de 36% par rapport à 2019. En zone gendarmerie, ces violences intrafamiliales augmentent de 14% avec 573 femmes victimes. "Ce sont deux interventions par nuit en moyenne, jusqu'à 11 au plus fort du premier confinement", raconte le colonel Jean-Pascal Chateau, commandant de groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres.

Les forces de l'ordre explique ces chiffres par deux facteurs : les confinements justement et la libération de la parole. "Et il y a une judiciarisation systématique", précise Franck Perrault, directeur départemental de la sécurité publique dans les Deux-Sèvres.

Pour aider la prise en charge de ces femmes victimes, quatre intervenants sociaux sont désormais répartis dans le département au commissariat de Niort ou auprès des gendarmeries de Niort, Bressuire et Parthenay. Les dispositifs de protection se développent. Aux téléphones graves danger s'ajoutent trois bracelets anti-rapprochements arrivés en janvier. Pour favoriser la prévention du passage à l'acte et la récidive des places d'hébergements vont être dédiées dans le département pour prendre en charge les auteurs de violences conjugales.

Moins de cambriolages

L'année 2020 et le confinement ont aussi pour conséquence une baisse des atteintes aux biens, "cette délinquance du quotidien qui pollue la vie de nos concitoyens", estime Emmanuel Aubry, le préfet des Deux-Sèvres. Baisse de 25% en zone gendarmerie, de 15% en zone police. Cela concerne notamment les cambriolages.

Déranger le trafic de rue

La lutte contre les stupéfiants "s'intensifie", indiquent également les autorités. Il existe un nouvel outil, les amendes forfaitaires délictuelles de 200 euros pour verbaliser les consommateurs. Il y en a eu 63 en cinq mois dans les Deux-Sèvres.

L'autre axe, c'est la lutte contre les trafics. 29 ont été démantelés en 2020. "On fait des contrôles d'identité, de recherche de stupéfiants pour déranger le trafic de rue", explique Julien Wattebled, procureur de la République de Niort. "On va aussi développer les enquêtes au long court. On a la chance maintenant d'avoir un juge d'instruction dans le département, ce n'était pas le cas depuis plusieurs mois, et on va travailler sur le démantèlement de filières", précise-t-il.