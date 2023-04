Les violences conjugales en hausse de plus de 15% dans la Somme en 2022

En 2022, 3.122 faits liés à des violences intrafamiliales ont été recensés dans le département de la Somme. Parmi ces violences, 70% concernent des violences conjugales. Ces violences sont en hausse dans le département de la Somme de 15,7% sur une année.

Les violences sexuelles baissent quant à elles de 4 % sur un an. 734 faits connus ce qui est tout de même plus qu'en 2019 avec 557 faits.

ⓘ Publicité

Au niveau de la prise en charge des victimes on est passé cette année à 47 places d'hébergement d'urgence, c'est vingt de plus que l'année dernière. Chez les policiers et les gendarmes il y a sept intervenants sociaux répartis sur tout le territoire pour accompagner les victimes dès le dépôt de plainte. En 2022, 2 076 personnes ont été reçues par ces services.

Dans le département de la Somme, il existe un dispositif de prise en charge des auteurs, porté par l’association AEM et qui permet le suivi des auteurs de violences placés sous contrôle judiciaire.

Les chiffres des violences intra-familiales par département

loading

loading

loading

loading