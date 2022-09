Les violences conjugales, "un cancer social" à combattre pour Philippe Astruc le Procureur de Rennes

Comme au niveau national, les violences sexuelles et intra familiale dont celle faites aux femmes sont en forte augmentation depuis plus années en Ille-et-Vilaine. Pour dresser ce bilan, Philippe Astruc, le procureur de la république de Rennes, était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi.

France Bleu Armorique : En cinq ans, entre 2017 et 2021, ces violences ont augmenté de 88 %. Et pour le début de l'année 2022, les chiffres sont également en hausse. Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas forcément qu'il y a une augmentation des faits. Expliquez nous.

Philippe Astruc : Oui, je crois qu'il y a eu un avant et un après #MeToo, un avant et un après Grenelle. Et c'est vrai que la libération de la parole des victimes, et c'est heureux je crois, est aujourd'hui beaucoup plus facile parce qu'il y a un meilleur accueil, un meilleur accompagnement, peut être une meilleure prise en considération de la parole, donc peut être que les victimes s'autorisent davantage à parler. Donc c'est une augmentation dont je me réjouis.

La parole s'est libérée et vous dites qu'elle est mieux écoutée, mieux prise en charge. Comment précisément ?

On a mis en place tout un tas de dispositifs. D'abord des intervenants sociaux aux commissariats, ou en gendarmerie. L'Ille-et-Vilaine est en pointe là dessus puisque nous en avons huit. Et cela suffit. Je pense qu'on est l'un des seuls départements en France à avoir une couverture totale du département. Ce sont des personnes qui font l'interface entre la victime et le service de police ou de gendarmerie. Ça permet vraiment un meilleur accueil. Ça, c'est vraiment une très bonne chose.

Les policiers et les gendarmes aussi sont formés à cette écoute, à cette prise en charge ?

Tout à fait. On a fait de très gros progrès là-dessus. Peut-être que la féminisation de la police gendarmerie a aidé aussi. Mais il y a une vraie volonté, un vrai accueil. Moi, je ne peux pas garantir que partout, tous les jours, il y a un accueil vraiment empathique et de qualité bien sûr, mais je crois que des progrès importants ont été faits. Les victimes peuvent s'adresser à ces intervenants sociaux qui sont des travailleurs sociaux qui vont accompagner la victime et lui prennent un rendez-vous personnalisé auprès des services de police et de gendarmerie. Voilà, ça, c'est vraiment un progrès. C'est très opérationnel.

Alors il y a des violences qui se voient et les médecins légistes sont là pour les constater. Il y a celles qui ne se voient pas malheureusement, parce qu'il y a aussi des violences psychologiques et qui peuvent laisser des traces très importantes. D'un coup, ça doit être regardé par les médecins légistes et les psychologues quand c'est nécessaire.

Quelle est la réponse judiciaire ? Parce qu'au delà des plaintes, il faut que derrière la justice suive aussi et aide ces femmes.

Je dirais que la politique pénale que je mène le minimum, la réponse de base : c'est un stage de responsabilisation, pour expliquer, réexpliquer, faire prendre conscience aux auteurs de violences.

Des stages qui ont des résultats ?

Je n'ai pas d'études. Ça serait trop compliqué à mener sur le taux de récidive après ces stages. Mais je crois qu'un certain nombre d'hommes prennent conscience de la difficulté, de l'impact que ça a. Donc ça, c'est la réponse minimale. Mais pour les faits les plus graves, il y a les incarcérations. Je vous donne un chiffre très précis. Au jour d'aujourd'hui, à Rennes, il y a 265 personnes qui dorment en prison pour des faits de violences conjugales. C'est énorme, c'est considérable. Donc il y a vraiment un changement total d'approche sur ce sujet avec un accompagnement pédagogique, la responsabilisation des auteurs lorsque c'est encore possible, et une très grande fermeté lorsque vraiment il faut mettre un coup d'arrêt.

Dans cette lutte contre ces violences, les lieux d'hébergement d'urgence pour les victimes sont très importants. Où est ce qu'on en est ?

C'est sous l'autorité du préfet que cette politique est menée mais nous travaillons main dans la main sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a 70 places sur le département. Il y en a eu, je crois, 20 de plus en 2021. Ce n'est pas encore tout à fait suffisant, mais la trajectoire est claire. Et c'est vrai que vous l'avez entendu. Il y a une volonté gouvernementale tout à fait claire là dessus. Donc il faut continuer. Je crois qu'en matière de lutte contre les violences conjugales, on va dans le bon sens. Mais c'est le combat d'une génération. Donc il faut surtout maintenir l'action, maintenir la pression, être constante dans cette politique publique. Et c'est ça qui finira par payer comme ça finit par payer en matière de lutte contre l'insécurité routière.

On va rappeler ce chiffre terrible des féminicides. 122 femmes ont été tuées par conjoint ou ex-conjoint en 2021, déjà 88 en 2022. On pense à un exemple à Domagné en juillet dernier ou encore à l'affaire Magali Blandin pour l'Ille-et-Vilaine. C'est toujours trop.

C'est terrible. Ces situations sont dramatiques, mais je pense qu'il ne faut pas réduire uniquement le phénomène, malheureusement, des violences conjugales à la quelques centaines de victimes que nous avons. Parce que ce sont des milliers et des milliers de femmes qui sont battues dans tous les milieux sociaux, à la ville, à la campagne, dans les quartiers, dans les centres villes. La problématique est un véritable cancer social. Donc, il faut être opiniâtre et continuer à travailler dans le bon sens pour aider ces femmes, mais aussi prendre en charge les auteurs. C'est important. Il faut, il faut les accompagner, les soigner. Parce que sinon, il réitère. Et il faut aussi s'occuper des enfants victimes.

Si vous êtes victime de violence conjugale, le 39 19 est un numéro de téléphone gratuit et ouvert 7 jours/7 et 24 heures/24 pour les femmes victimes de violences.