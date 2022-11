Les violences envers les médecins landais en hausse, s'inquiète le conseil de l'Ordre des médecins

"C'est un fait relativement nouveau dans notre profession", regrette Jean-François Dubroca, médecin à Aire-sur-l'Adour (Landes), membre du conseil de l'Ordre des médecins des Landes. Il reçoit un à deux signalements de violences de la part de praticiens landais. Cette hausse des tensions, allant de simples incivilités à des piratages en passant par des menaces verbales voire des coups, Jean-François Dubroca compte en faire part aux policiers montois lors d'une réunion au commissariat le 15 décembre.

"Si tu ne me fais pas d'arrêt de travail, je te bute !"

Selon lui, "cela répond à une demande profonde du corps médical qui est, actuellement, à la recherche d'une sécurisation de son exercice". Car les exemples d'épisodes violents ne manquent pas, ces derniers mois, dans les Landes. "Cela va de l'incivilité de base, par exemple les vols de gel hydroalcoolique, à des menaces de mort du style « si tu ne me faits pas un arrêt de travail et que je perds mon boulot, je te bute ! », ou bien des attaques informatiques : après le piratage de l'hôpital de Dax, un cabinet médical dans le sud du département s'est vu récemment aspirer sa base de données médicales", énumère le médecin.

Violences physiques dans les hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan

Il y a également les lettres anonymes accusant les médecins d'être "complices de génocides", depuis le début de la vaccination anti-covid. Certains en viennent carrément aux mains : un homme est jugé ce lundi à Dax, par exemple, pour avoir bousculé, en voulant pénétrer dans l'hôpital sans pass sanitaire, des soignants. À Mont-de-Marsan, un père et son fils doivent également être jugés prochainement pour coups et blessures sur deux chirurgiens, à l'hôpital Layné, en octobre.

Si au commissariat de Mont-de-Marsan on ne compte pas plus de plaintes de médecins ces dernières semaines ou mois, Jean-François Dubroca estime qu'il y a une "très forte dégradation des conditions de travail" des praticiens, à l'hôpital comme en libéral, et souhaiterait qu'une procédure simplifiée soit établie pour que les plaintes de ses confrères soient traitées en priorité.