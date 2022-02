Les violences intrafamiliales en forte augmentation dans le Territoire de Belfort en 2021

L'an dernier, 536 faits de violences intrafamiliales ont été constatés par les gendarmes sur le Territoire de Belfort. Cela représente une augmentation de 44 %. En 2020, ils avaient déjà été confrontés à une augmentation de 57 % dans le département. En revanche, les victimes ont toujours autant de difficultés à témoigner. Toujours en zone gendarmerie, il y a eu 163 dépôts de plaintes, ce qui représente une baisse de 3%.

Dans les plus grandes communes du Territoire, les policiers, pour leur part, notent des chiffres stables : 337 faits constatés (-1 %) et 243 dépôts de plaintes (-2%). Là aussi, le manque de libération de la parole inquiète les autorités.

"Malgré les incitations, l'accompagnement médical, beaucoup de victimes refusent de porter plainte ou même de faire une déposition, ce qui nous pose beaucoup de problèmes pour poursuivre les auteurs de ces violences", reconnaît le directeur de la sécurité publique, Cédric Richardet.

Des mesures pour aider les victimes

Pourtant, plusieurs mesures ont été prises pour accompagner les victimes. 79% des policiers du Territoire ont déjà bénéficié d'une formation sur les violences conjugales. Un poste d'intervenant social a été créé. L'association Solidarité femmes, ou encore l'ordre des médecins travaillent en coordination avec les forces de l'ordre. Un espace de confidentialité est également en cours d'aménagement au commissariat de Belfort pour accueillir les victimes.

Un foyer pour hommes violents

Depuis un an, une expérimentation est également en cours à Belfort : un hébergement pour les auteurs de violences. "L'objectif est d'éviter que ce soit la femme victime de violence et les enfants qui quittent le foyer familial, explique le préfet Jean-Marie Girier. Sur la base du volontariat, ils sont pris en charge pendant plusieurs mois et bénéficient d'un suivi psychologique et social. Et souvent, cela s'accompagne d'un traitement des addictions."