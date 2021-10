Les violences intra-familiales explosent en Corrèze

C'est une augmentation largement supérieure à la moyenne nationale. La Corrèze a enregistré entre 2020 et 2021 une forte hausse des violences intra-familiales et notamment des violences conjugales. Police et gendarmerie multiplient les mesures pour lutter contre celles-ci.

Les actes de violence aux personnes ont fortement augmenté en Corrèze, plus 14 %, sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier Et c'est carrément l'explosion si l'on ne parle que des violences intra-familiales, parmi lesquelles figurent en particulier les violences conjugales, qui sont en hausse de 28,5 % dans le département. Le record du genre revient à Tulle avec un bond en un an de 106 % passant de 29 faits en 2020 à 60 cette année.

Plus de plaintes qu'auparvant

Plus de frustrations et d'agressivité après ces mois d'épidémie, un lien très étroit avec la consommation d'alcool, plus de faits tout simplement dénoncés désormais. Les explications sont nombreuses, "il y a une meilleure connaissance des dispositifs. Dès qu'une personne est victime elle n'hésite pas à franchir le pas" souligne William Lliso, le directeur départemental de la sécurité publique en Corrèze. Car le dépôt de plainte est capital dans ces affaires.

Avant, la victime était plusieurs fois victime - William Lliso

C'est aussi pour aider les victimes de violences à les dénoncer que des affiches viennent d'être apposées devant les commissariats corréziens, Brive, Tulle et Ussel. Elles proposent un code couleur, bleu ou rouge. Bleu désigne les faits hors violences. Rouge les faits de violences quelles qu'elles soient. Il s'agit d'éviter à une victime de devoir raconter plusieurs fois devant beaucoup de monde ce qui lui est arrivé, et de lui faire ainsi revivre plusieurs fois son agression. Si l'on veut dénoncer un fait de violence il suffit de dire rouge à l'accueil pour être aussitôt pris en charge par un officier formé pour ça.

Une maison de protection des familles à la gendarmerie

C'est aussi l'une des armes pour lutter contre les violences et en particulier pour ces violences au sein de la famille. Les policiers et les gendarmes y sont de plus en plus formés. La moitié notamment des gendarmes corréziens ont reçu une formation spécifique. Ils seront de plus secondés dès l'année prochaine par une maison de protection des familles. Il s'agit d'une brigade de trois militaires et d'un intervenant social du Département. "C'est une structure qui viendra en appui des unités territoriales, précise le colonel Xavier Lefèvre commandant du groupement de gendarmerie, spécialisée dans la prise en compte des situations les plus dramatiques et compliquées". Elle mènera en outre des actions de prévention dans les établissements scolaires.