Les violences intra-familiales, la priorité du nouveau procureur général de Bordeaux

"Il y a une montée incontestable des faits violents", "nous sommes en particulier extrêmement préoccupés par ce qui se passe dans la cellule familiale", fait savoir sur France Bleu Gironde le nouveau procureur de la République de Bordeaux, Pierre-Yves Couilleau, qui prend ses fonctions ce vendredi.

"Il y a une montée incontestable des faits violents, ici comme ailleurs", selon Pierre-Yves Couilleau, le nouveau procureur de la République à la Cour d'appel de Bordeaux, qui prend officiellement ses fonctions ce vendredi après-midi, et qui était déjà magistrat à Bordeaux il y a 17 ans, comme substitut du procureur. "Entre 2019 et 2020, on a au niveau de la Cour d'appel 27% d'augmentation de ce type de faits. Et là, au 8 septembre 2021, nous avons autant de faits que sur toute l'année 2019."

L'une de ses priorités, dit-il, est la lutte contre les violences intra-familiales. Sur cette question "il y a énormément de travail à faire, d'éducation, de répression, de compréhension. Ça fait partie des choses que j'ai à traiter prioritairement. Dans la droite ligne de ce que nous demande le gouvernement, c'est une priorité absolue."

Selon lui, tout "commence avec les tout petits, et la question du respect de l'autre. Ce qu'il me revient de faire à moi, c'est de m'assurer que la justice fonctionne parfaitement et que nous sommes en capacité de prévenir la récidive. Il faut de la réactivité. Il faut de la fermeté. Il faut de l'accompagnement des condamnés. Mon boulot, c'est aussi de m'assurer que toutes les informations qui doivent circuler circulent. C'est au quotidien que ça se passe, derrière l'écran en permanence. Nous sommes en train de chercher à améliorer nos process."

La délinquance environnementale

Parmi ses priorités également, le nouveau procureur de la République de Bordeaux, Pierre-Yves Couilleau, veut aussi lutter contre la "délinquance environnementale", par exemple "la pollution des cours d'eau, la pollution de l'air, etc." Sur ce sujet, "la loi vient de changer et le tribunal judiciaire de Bordeaux sera un pôle régional de l'environnement. Nous nous attaquons à ce qui est aujourd'hui un fléau : les problématiques environnementales."

Enfin, son "obsession", dit-il, est de pouvoir juger les affaires le plus rapidement possible, de réduire les délais, en "éliminant les temps morts des process. Il n'y a aucune organisation humaine qui soit qui ne soit pas perfectible. Donc, on réfléchit à tout ça et là encore, j'essaierai d'avoir aux résultats très prochainement."