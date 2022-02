La Préfecture de la Manche et les parquets de Coutances et de Cherbourg ont présenté leurs chiffres de l'année 2021 ce vendredi 11 février. Ils notent une hausse des violences physiques et intrafamiliales, mais aussi des cambriolages et de l'usage de stupéfiants.

Les violences intrafamiliales en hausse de 26% sur un an dans la Manche

Les violences en augmentation dans le département de la Manche. Frédérick Périssat, préfet de la Manche, Michael Giraudet, procureur de la République de Coutances et Yves Le Clair procureur de Cherbourg ont présenté leur bilan 2021 ce vendredi 11 février. Ils constatent un bond de 21,5% des atteintes aux personnes dans le département. Comparé à l'année précédente, les violences sexuelles ont augmentées de 38,9% sur le territoire et les violences physiques de façon générale de 17,60%.

Des effets de la crise sanitaire ?

Des chiffres à mettre en exergue avec les confinements succécifs dans le contexte de crise sanitaire, selon la Préfecture. On note toutefois une hausse significative comparée à l'avant crise sanitaire, en 2019, avec une hausse de 15,8% des atteintes sexuelles en deux ans dans le département. Concernant les violences intrafamiliales, les chiffres montent à plus 35% entre 2019 et 2021 et 34% pour les violences conjugales. Cela représente 1 591 faits enregistrés par les autorités, contre 1 178 il y a deux ans. Un phénomène en augmentation ces dernière années, mais cette hausse importante reste "exceptionnelle", souligne le préfet de la Manche.

On voit bien que cette agressivité, ces violences au sein du couple sont importantes. Nous devons tous nous mobiliser. Les victimes ne souffrent plus en silence heureusement, mais elles font part de ces faits. Malgré tout il y a une désinhibition de la violence avec la prise de psychotropes et d'alcool - Frédéric Périssat, Préfet de la Manche

Il reste important de noter que l'ensemble des violences ne sont pas enregistrées, toute n'étant pas suivies d'une plainte auprès des forces de l'ordre.

Fréderic Périssat est le nouveau préfet de la Manche depuis le 22 novembre 2021. © Radio France - Raphaël Aubry

Cambriolages et escroqueries

Au sujet des cambriolages, la Préfecture observe des hausses significatives en un an. Ces vols ont augmenté de près de 18% dans les résidences principales et secondaires en 2021. On atteint 15,7% pour les vols de voitures par exemple. Des chiffres relativement en baisse cependant, en comparaison à 2019, sauf pour les résidence secondaires, avec 30% d'augmentation en deux ans : de 121 vols relevés à 157.

Les escroqueries, principalement sur internet, ont par ailleurs bondi de 12,4% depuis 2019 dans le département et de 14,9%, depuis 2020.

Usages et vente de stupéfiants

Enfin, concernant la consommation et la vente de drogues. La Préfecture note une hausse de 18,1% en l'espace d'un an. Les infractions pour usage de stupéfiants ont augmenté de 41%, en raison des confinements notamment. Au sujet de la vente, elles a diminué de 47,1%. Des chiffres relativement en baisse, si on les compares aux données d'il y a deux ans.