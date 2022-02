Les violences physiques en augmentation en Ardèche, en 2021

Le département de l'Ardèche fait le bilan de la délinquance en 2021 : les vols et cambriolages diminuent, mais les violences physiques sont en augmentation.

L'Ardèche dresse le bilan de la délinquance dans le département, en 2021 : les vols et les cambriolages diminuent, mais les violences physiques sont en augmentation. Une tendance qui est aussi celle du pays : au niveau national, les violences intrafamiliales ont augmenté de 57%. En Ardèche, 918 faits de violences intrafamiliales (sur conjoints ou enfants) ont été déclarés l'année passée. C'est 23% de plus que l'année dernière.

Libération de la parole

Cela ne signifie pas forcément que les violences explosent. La Préfecture de l'Ardèche précise que l'on prend mieux en compte ce genre de violence : les plaintes sont prises systématiquement et la parole des victimes se libère. Elles osent davantage porter plainte.

Les violences sexuelles elles aussi augmentent, bien plus en ville qu'à la campagne : 7% supplémentaires en zone gendarmerie. Il y a 57% de faits en plus en zone police, en ville. Les viols ont plus que doublé dans les villes ardéchoises : il y en a eu 28 en 2021, contre 13 l'année d'avant.

Les vols et cambriolages en baisse

Les cambriolages en revanche, diminuent. Il y en a eu 1 130 l'an dernier contre 1300 en 2019, l'année de référence sans confinements. Cela fait quand même en moyenne plus de trois cambriolages par jour en Ardèche l'an dernier.

Enfin, en 2021, ce sont près de 3 000 personnes qui sont mortes sur les routes de France , dont 21 en Ardèche, soit 36% de moins qu'en 2019. Les forces de l'ordre ont été aussi occupées par les contrôles liés à la crise sanitaire : 50 000 personnes contrôlées dans les rues ou bars et restaurants de l'Ardèche l'an dernier, pour un peu moins de 3000 verbalisations.