Les violences sexuelles ont augmenté de près de 40 % en un an dans l'Hérault

C'est le constat alarmant dressé ce vendredi par le préfet de l'Hérault : les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté de 36,4 % en 2020 par rapport à 2019, et les violences intrafamiliales de 8,3 % sur la Métropole de Montpellier.

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ces chiffres en forte hausse. Il y a d'abord les différentes campagnes de sensibilisation pour inciter les victimes à porter plainte. Il y a aussi l'effort fait pour faciliter ces dépôts de plainte. Mais le préfet Hugues Moutouh ne sous-estime pas pour autant une dégradation des comportements à cause de la consommation d'alcool et de drogue. "L'alcool intervient dans 90 % des cas de violences intrafamiliales". Il met aussi en avant "une décivilisation" des mœurs" avec des gens qui maîtrisent de moins en moins leur pulsion.

Le patron de la police constate aussi que l'alcool ne concerne pas seulement les auteurs mais aussi les victimes qui parfois ne se souviennent plus de rien. "Il faut absolument faire de la prévention" précise Yannick Blouin

Globalement la délinquance est en baisse dans le département de l'Hérault, moins 25.8 % depuis 2017, mais chaque jour à Montpellier, on compte entre 6 ou 8 vols avec effraction, 6 ou 7 vols à la roulotte, 4 vols à la tir, 2 ou 3 vols avec violence et un ou deux vols de véhicules.

1500 PV à 200 euros dressés pour les consommateurs de drogue cette année à Montpellier

Le trafic de stupéfiant reste par ailleurs une des priorités du préfet avec "zéro tolérance, zéro compromis". Il rappelle que plusieurs opérations ont été menées dans différents quartiers de Montpellier ces dernières semaines, notamment à Gambetta et à Saint-Martin. "Nous ne lâcherons rien qu'on se le dise". Une volonté partagée par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Yannick Blouin qui rappelle que des consommateurs sont régulièrement verbalisés, 200 euros d'amende qui finissent par devenir dissuasives. "On a dressé depuis le début de l'année 1500 PV pour consommation, ce sont des amendes forfaitaires délictuelles, la procédure est simple et rapide, grâce au PV électronique, le consommateur reçoit l'amende chez lui. On est sur des quantités minimes, mais c'est un message envoyé au consommateur, "ne venez plus sur ce point de deal là, vous serez verbalisés"Mais le DDSP reconnaît que le trafic va se reporter ailleurs, et que les trafiquants très organisés sont très inventifs pour contourner les contrôles "Nous sommes confrontés à une forme d'ubérisation du trafic, de la vente à domicile et du trafic sur le darknet, mais la police se modernise pour s'attaquer aussi à ces nouveaux trafics"

De leur côté les gendarmes ont saisi 1340 kilos de résine de cannabis et 5 kilos de cocaïne cette année lors de diverses interpellations.

Les étrangers délinquants sont systématiquement renvoyés dans leur pays

Le préfet entend aussi travailler sur la délinquance des personnes d'origine étrangère. Un réseau bosniaque avec 36 jeunes femmes mineures a été démantelé cette année à Montpellier. Certains mineurs non accompagnés auteurs de vols avec violence (colliers arrachés ou téléphone volés en pleine rue) sont dans le viseur des forces de l'ordre : 143 mineurs d'origine nord africaine ont fait l'objet de procédures depuis le début de l'année. Un phénomène plus contenu depuis l'ouverture d'une maison à la périphérie de Montpellier pour accueillir ces mineurs, ils sont mieux suivis par les services sociaux.

Les étrangers en situation irrégulière sont aussi renvoyés dans leur pays lorsqu'ils sont auteurs de délits. Ainsi 49 personnes sortant de prison ont été renvoyées chez elle cette année, dont 16 considérées comme particulièrement dangereuses. Le renouvellement des titres de séjour est également refusé aux personnes qui ont commis des délits (60 retraits de titres ou refuse de renouvellement cette année dans l'Hérault)

Le préfet rappelle que les forces de l'ordre ont été encore très mobilisées en 2020 et 2021 sur des manifestations (524 manifs sur un an) dont celles des antivax (forte mobilisation au cœur de l'été). Cela représente 10 000 heures de fonctionnaires pour assurer le maintien de l'ordre.