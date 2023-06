Les violences urbaines gagnent l'Isère

La situation était restée relativement calme jusqu'ici dans l'agglomération grenobloise et le reste de l'Isère. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des incendies avaient toutefois été allumés à Bourgoin-Jallieu et Echirolles. Mais les violences urbaines se sont propagées la nuit dernière en différents points du département. Dans la métropole grenobloise, des voitures et des poubelles ont été incendiées, notamment dans le quartier Teisseire à Grenoble. Des faits similaires ont été rapportés à Saint-Martin-d'Hères et Échirolles. Le Nord Isère n'a pas été épargné avec également des incendies allumés sur la voie publique à Vienne, Pont-de-Chéruy et Villefontaine. Villefontaine où le poste de la police municipale a été pris pour cible, rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré .

Le poste de la police municipale pris pour cible à Villefontaine

Le maire de la commune que nous avons joint, Patrick Nicole-Williams, dit "ne pas comprendre cet acharnement". Le rideau métallique du local de la police municipale a été forcé, et un incendie a été allumé. Les dégâts sont importants également autour rapport le maire : des vitres brisées à la médiathèque ou la CPAM. La mairie a également été visée et des tirs de mortiers ont retenti.

170 pompiers mobilisés

Les pompiers ont été mobilisés toute la nuit avec 170 personnels engagés sur le terrain. Deux postes de commandement avancés ont été établis à Grenoble et Saint-Quentin-Fallavier. Par ailleur hier en fin de journée, les conducteurs du réseau de transports M'TAG ont exercé leur droit de retrait sur certaines lignes de bus et tram.