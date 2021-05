Les visites reprennent ce mercredi à l'Hôpital de Trévenans

Dès mercredi, il sera de nouveau possible de rendre visite à un proche à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Des visites qui ne se feront pas sans précaution : deux visiteurs, par chambre et maintien des gestes barrières.

Les visites peuvent reprendre à partir de demain à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Grâce à l'évolution favorable de la situation sanitaire et l'accélération de la campagne de vaccination, l'établissement de santé a décidé d'arrêter le filtrage à l'entrée. Mais l'hôpital appelle au bon sens et recommande de limiter le nombre de visiteurs par chambre : pas plus de 2 visiteurs par chambre. Il est aussi demandé de maintenir les gestes barrières, continuer à porter le masque, se laver les mains et éviter les câlins.

La fin des prescriptions limitant l’accès des visiteurs aux hospitalisés et résidents est susceptible d’être revue en fonction de l’évolution de la crise épidémique.