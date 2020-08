La BD à l'honneur à Evreux ce week-end, malgré les conditions sanitaires

Le 21ème festival de la bande dessinée d'Evreux dans l'Eure se tient ce week-end, en plein air. Samedi 28 et dimanche 29, une cinquantaine d'auteurs sont présents sur la place du Général de Gaulle, face à l'hôtel de ville. Les conditions d'accès sont restreintes en raison du coronavirus, le masque est obligatoire. Pas de quoi décourager les visiteurs, assez nombreux pour cet événement, l'un des rares autorisés.

Changer d'air, s'évader

Malgré la pluie, les férus du neuvième art n'ont pas manqué l'événement. "Cela fait sortir, cela nous permet de se changer les idées, de ne pas rester à la maison", indique Franck, amateur de BD, qui accompagne son très jeune fils, grand fan de Spider-Man. Fabien aussi voulait être présent : "Souvent, nous connaissons que les noms des dessinateurs, nous imaginons la personne derrière et la plupart du temps nous sommes surpris".

Parmi les auteurs présents, Frédéric Marniquet, dessinateur de BD : "Nous étions confinés pendant trois mois, sans voir les copains et les lecteurs. C'était très pénible. Là, nous nous sentons revivre !".

Frédérik Romanuik et ses acolytes présentent le nouveau tome de « Nono et Moumoune » © Radio France - Rudy Pupin

Un peu plus loin, nous retrouvons un visage bien connu des auditeurs de France Bleu Normandie, Frédérik Romanuik. Il fait découvrir le tome 4 des aventures de "Nono et Moumoune". Lui aussi est heureux de retrouver les lecteurs : "En général on aime bien s'embrasser, faire des selfies mais on s'en sort sans. C'était important de le maintenir car il faut que nous continuions à vivre".