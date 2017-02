Les viticulteurs de l'Yonne souhaitent mettre en place un dispositif de prévention contre la grêle

Le principe: Installer des générateurs anti-grêles sur le passage des orages. Quarante-deux sites ont été choisis mais avant d'être opérationnels, il faut trouver trois bénévoles par site pour actionner le générateur en cas de besoin.

La chambre d’agriculture de l'Yonne lance donc un appel à candidature pour trouver 126 volontaires. Car pour être efficaces, ces générateurs doivent être installés à dix kilomètres l’un de l'autre et actionnés tous en même temps. Un maillage essentiel, de la Puisaye au Tonnerrois, qui permet de réduire de moitié le nombre d'orages selon Christophe Ferrari, viticulteur à Irancy et réfèrent pour la mise en place de ces générateurs dans l'Yonne. _Pour être efficace ces générateurs doivent être installés en amont du vignoble et sur la trajectoire des orages.

Christophe Ferrari, réfèrent régional pour l'installation de ces générateurs

Ces bénévoles seront sollicités une dizaine de fois maximum entre mai et la fin des vendanges. Lors d’une alerte grêle, les bénévoles sont prévenus par téléphone afin de mettre en route le générateur et l’arrêter une fois l’orage passé.Et ça marche, le système est déjà opérationnel depuis 2014 plus au Sud, sur les côtes de Beaune explique Thiebault Huber, président du réseau ARELFA Bourgogne (Association régionale d’étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques)). On est parti de 33 générateurs, on en a 53 aujourd’hui sur la côte de Beaune et la côte chalonnaise et on est en train d’en installer 143 pour protéger l’ensemble du vignoble bourguignon

communes dans lesquelles des bénévoles sont nécessaires pour l'installation de générateur - source ARELFA

Les générateurs anti grêle existent depuis 1954 et ont été développés par Airbus à Toulouse pour éviter que la grêle n'endommage les avions avant leur livraison.

Générateur à installer sur 42 sites icaunais - source ARELFA

Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole, contactez Laurence Lipp à la chambre d'agriculture de l’Yonne au 03 86 94 28 92