Les vitres de dix-huit abri bus détruites entre Le Pellerin et Bouguenais

Vendredi soir, les vitres de 18 abri bus de la ligne 78 ont été détruites entre Le Pellerin et Bouguenais. La Gendarmerie lance un appel à témoins.

Les vitres des abris bus de la ligne 78, entre Le Pellerin et Bouguenais, ont été détruites vendredi soir, les unes après les autres. Dix-huit en tout ! Quatre au Pellerin, dont celle du bac de Loire, cinq à Saint-Jean-de-Boiseau, six à La Montagne et trois à Bougenais.

À l'aide d'un pistolet à bille ou à air comprimé

Elles ont été brisées, sans doute, avec un pistolet à billet ou à air comprimé, à courte distance, aux alentours de 21h ou 22h.

La Gendarmerie lance un appel à témoins. Si vous savez quelque chose, il faut contacter le 02.40.04.66.17.