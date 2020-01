Les vœux du préfet de Vaucluse aux forces de sécurité

Avignon, France

Pour la deuxième fois depuis qu'il est préfet de Vaucluse Bertrand Gaume a présenté ses vœux aux forces de sécurité du département. Gendarmes et policiers, nationaux et municipaux, pompiers et urgentistes du SAMU et même les militaires de l'opération Sentinelle ont écouté les encouragements du préfet à continuer d'agir pour la sécurité de nos concitoyens

La sécurité dépend des forces de l'ordre comme des secouristes du SAMU

Bertrand Gaume a regretté les destructions de radars qui ont provoqué une multiplication des excès de vitesse et une baisse conséquente des ressources de l'AFIT, l’agence de financement des infrastructures de transport.

Les pompiers eux-mêmes ont dû être dotés de caméras piétons.

Bertrand Gaume a aussi déploré le tour violent que peuvent prendre certaines manifestations alors qu"'il y a 5 ans les forces de l'ordre étaient portées aux nues aujourd'hui l'irrespect a atteint des sommets ! »

La préfet a salué le travail mené en matière de sécurité routière.

En 2019 on a dénombré 4 morts de moins qu'en 2018 mais les conduites sous l'emprise de drogue ou d'alcool ont augmenté de même que les suspensions de permis qui ont enregistré une hausse de 12% l'an passé et + 30% de 2018 par rapport à 2017.