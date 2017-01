Les voisins de la Nantaise morte sous les coups de l'homme qu'elle hébergeait se rassemblent

Une trentaine d'habitants du quartier Croix-Bonneau se sont rassemblés mardi, à Nantes, en mémoire de cette femme de 55 ans morte sous les coups de l'homme qu'elle hébergeait fin décembre. Il a continué à vivre chez elle pendant deux mois après son décès. Ses voisins sont toujours sous le choc.

C'est le gardien qui a senti l'odeur, fin décembre, dans cet immeuble du quartier Croix-Bonneau à Nantes. Dans un appartement du rez-de-chaussée, le corps d'une femme de 55 ans, morte sous les coups du SDF qu'elle hébergeait d'après les premiers éléments de l'enquête. Pendant deux mois, l'homme a continué à vivre chez elle, à côté de sa dépouille.

Il m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle mangeait bien

Ce mardi soir, une trentaine de voisins et d'habitants du quartier se sont rassemblés au pied de l'immeuble, à côté des fenêtres aux volets baissés du rez-de-chaussée. Il y ont déposé des fleurs et des bougies en mémoire de Brigitte. Angèle, qui la voyait régulièrement, est toujours choquée. "Elle venait régulièrement chez moi, Brigitte, pour fumer des cigarettes. Quand elle a arrêté de venir, j'ai posé des questions. Je lui ai demandé (à l'homme qu'elle hébergeait, NDLR), comment elle allait. Il m'a dit : 'elle va bien, elle mange bien'. J'ai aussi demandé des nouvelles de son chat. Mais je me disais, 'c'est pas possible !' Et j'ai finalement appris qu'elle était morte".

Un quartier où on ne se parle pas beaucoup

Sa voisine du dessus raconte, elle, ne s'être rendu compte de rien. Elle a tout simplement cru que Brigitte était partie, peut-être à l'hôpital. "On ne se parle pas beaucoup dans le quartier. On se disait bonjour quand on se voyait et puis c'est tout". En plus, elle connaissait bien l'homme suspecté de l'avoir tuée. "Il me faisait mes courses, il me ramenait toujours bien la monnaie, il était très poli. Je ne veux pas lui lancer des fleurs, mais jamais je ne me serais doutée... C'est triste", confie-t-elle, rattrapée par des sanglots.