Les voisins, sous le choc, s'interrogent après la mort d'une octogénaire chez elle à Toulouse

Une femme de 84 ans a été retrouvée morte dans son garage dimanche matin, dans le quartier de l'Ormeau à Toulouse. Elle vivait seule et selon un voisin, dimanche matin aux alentours de 10h00, "son fils et sa petite fille de 4 ans sont venus la visiter et l'ont retrouvé étendue dans son garage, ils ont prévenu les secours". Des traces de sang ont été retrouvées à divers endroits de la maison par les enquêteurs de la police judiciaire, selon nos informations. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et une autopsie du corps doit être pratiquée dans ces prochains jours, afin d'en savoir plus sur les circonstances de la mort.

"On est perturbés et sous le choc"

Dans ce quartier résidentiel, composé de petits pavillons et de maisons avec jardins, résident beaucoup de personnes âgées. Dans la rue de la défunte, on s'interroge sur ce qui a pu se passer. Les voisins ont vu arriver dimanche des enquêteurs, des membres de la police scientifique en blouse blanche, le procureur, un médecin légiste, "on se serait cru dans une série criminelle", lâche un voisin.

Les voisins décrivent une femme qui vivait là depuis de nombreuses années, elle était "en forme, active, souriante". Un homme raconte qu'"elle marchait beaucoup, elle avait même prévu cette semaine une marche avec une voisine. Elle voyait régulièrement ses enfants et ses petits-enfants. Elle vivait seule dans sa maison depuis le décès de son mari mais elle était entourée par sa famille."

_"on est très perturbés de savoir que sa voisine qu'on avait vu la veill_e est retrouvée morte dans ses circonstances, avec des traces de sang, dans son garage. - Une voisine

Une voisineraconte à France Bleu Occitanie que le quartier est calme, "il y a eu des cambriolages il y a 3 ou 4 ans de maisons, une voiture a brûlé au bout de la rue mais depuis plus rien, c'est assez tranquille".

Un cambriolage qui aurait mal tourné ?

Cette voisine, qui habite tout près de la maison de l'octogénaire confie, comme elle l'a raconté à la police lors d'une enquête de voisinage dimanche, que sa sœur, qui dormait chez elle dans la nuit de samedi à dimanche, "a entendu du bruit dans la nuit. Elle a fait une insomnie, elle a ouvert la fenêtre et a entendu quelqu'un qui s'en allait en courant".

Selon nos informations, les enquêteurs ont retrouvé la maison un peu en désordre, mais la porte d'entrée était fermée de l'intérieur, aucune traces d'effractions n'a été constatée, seule une porte-fenêtre était ouverte, derrière un volet roulant fermé. Pas de traces de lutte, aucun coup porté sur le corps de l'octogénaire. Des traces de sang ont été découvertes dans la salle de bain, puis jusque dans le garage, un étage plus bas, là où le corps a été retrouvé.

Aucune hypothèse écartée, même celle de la mort naturelle

Si l'enquête est ouverte pour homicide, la piste accidentelle n'est pas écartée. L'octogénaire a-t-elle fait un malaise ? Elle a pu chuter, se cogner. Un meuble a été retrouvé renversé dans la maison. Pour le moment, il n'y a pas eu d'arrestation. L'autopsie et les analyses toxicologiques prévues ses prochains jours seront déterminantes pour préciser les circonstances de la mort.