Aigues-Mortes, France

La préfecture du Gard va veiller à ce que les voitures de fêtes des festivités votives soient interdites dans tout le département du Gard. Une réglementation existe déjà, la préfecture tient à ce qu'elle soit respectée. Elle interdit aux voitures de fêtes de circuler sur la voie publique. Ce sont les maires qui devront la faire respecter via des arrêtés municipaux. Pour la préfecture, "les voitures de fête, ce sera tolérance zéro".

Ces mesures sont la conséquence des évènements tragiques du week-end qui ont fait une dizaine de blessés à Aigues-Mortes lors de défilés de voitures de fêtes.

Si la gaze aura bieu lieu mardi à 10h 30, d'autres mesures ont été prises en accord avec la municipalité d'Aigues-Mortes. Les bars et les cafés devront fermer une heure plus tôt le soir. Les nouvelles manifestations taurines apparues cette année comme l'abrivado de nuit seront supprimées. Le "revivre" qui devait commencer le jeudi 18 n'aura finalement lieu que le samedi 20 et dimanche 21.