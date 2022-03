Les voitures radars arrivent en Dordogne

Environ 4 voitures radar vont rouler en Dordogne à partir du mois d'avril. Elle pourront circuler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles seront conduites par des opérateurs privés

Vous ne pourrez pas les distinguer des autres voitures car ces voitures radar ne sont pas signalées sur la route et le flash est infra-rouge, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lumière visible à l'oeil nu. Ces voitures radar arrivent à partir du début du mois d'avril et elles auront pour mission principale de viser les conducteurs qui roulent beaucoup plus vite que la vitesse autorisée.

Ces voitures seront conduites par des conducteurs d'opérateurs privés, en revanche le parcours réalisé et les plages horaires de contrôles seront déterminés par la Préfecture de la Dordogne, et notamment sur les axes où il y a de nombreux excès de vitesse. Ces voitures radar pourront rouler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

La Préfecture de la Dordogne précise que l'opérateur privé n'est pas rémunéré au nombre d'infractions. Le conducteur de l'opérateur qui conduira cette voiture avec radar-embarqué ne saura pas quand il a flashé, "ni de même pour l'entreprise titulaire du marché, qui ne peux accéder aux clichés de verbalisation et qui ne peut connaître le nombre d'infractions constatées".

Depuis le début de l'année 2022, sept personnes sont mortes dans des accidents de la route en Dordogne et 33 ont été blessées. En 2021, neuf personnes sont mortes et 44 ont été blessées.