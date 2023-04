Les voleurs de la montre de Tadej Pogacar jugés et condamnés à Nice

Les voleurs de la montre du coureur cycliste slovène Tadej Pogacar ont été condamnés. Deux hommes, âgés de 32 et 37 ans, ont écopé de quatre ans de prison ferme et à une amende de 50.000 euros chacun. Des peines prononcées par le tribunal de Nice. Les deux compères avait volé cette montre lors de l'avant dernière étape du Paris-Nice cette année. +

Ils s'étaient introduits dans la chambre du cycliste, dans un hôtel de Valbonne et avaient dérobé une montre de marque Richard Mille, sponsor de l'équipe du Slovène. Une montre d'une valeur de 165.000 euros ! Le même jour, les deux voleurs ont également dérobé à un couple niçois deux autres montres de luxe dans un coffre-fort : des Rolex Daytona. Tous ces bijoux n'ont pas été retrouvé selon le quotidien régional Nice-Matin.

Idem pour Charles Leclerc !

Le double vainqueur du Tour de France n'est pas le seul à être victime de ces vols de montres de luxe. Début avril, les carabiniers italiens avaient précisé avoir arrêté trois hommes et une femme soupçonnés d'avoir dérobé une montre de luxe au pilote monégasque de F1 Charles Leclerc en la lui arrachant carrément au poignet. Selon l'agence italienne Ansa, il s'agissait là encore d'une montre de marque Richard Mille, d'une valeur de 300.000 euros environ. La montre n'a pas non plus été retrouvée.