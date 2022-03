Les voleurs de marchandises du Castorama d'Olivet condamnés à de la prison avec sursis

Quatre hommes ont comparu ce jour devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour vols et tentative de vols avec comme circonstances aggravantes qu'ils ont été commis en réunion et dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. En janvier dernier, France Bleu Orléans avait révélé leur interpellation pour avoir soustrait et revendu des palettes de marchandises au sein du Castorama d'Olivet. L'enseigne de bricolage avait évoqué à l'époque un préjudice de l'ordre de 600.000 euros avant de parler finalement aujourd'hui de 161.000 euros de pertes. Une somme contestée tout comme le caractère organisé de ces vols durant les débats devant le tribunal.

Des marchandises revendues à moitié prix

Pour le ministère public, il n’y a aucun doute. Le mécanisme est "bien rodé", le système "bien organisé". A sa tête Roberto, salarié depuis 17 ans chez Castorama, responsable logistique, tête pensante, il est chargé de trouver des acheteurs. Puis il y a Sylvain qui travaille dans la réserve, il conditionne les palettes enveloppées de film noir, puis il les livre sur le parking du magasin. Elles sont sorties à l’aide d’un vrai-faux bond de commande. Les marchandises, robinet de salles de bains, parasol, ventilateurs sont revendus moitié prix moyennant un paiement en cash. Viennent ensuite Maxime, un autre employé qui n’a participé qu’à une seule reprise à ces vols pour une récompense d'un pauvre robinet et Ozen, un chef d’entreprise poursuivi pour avoir récupéré à deux reprises des marchandises dont un parasol. A la question de la présidente du tribunal sur le "pourquoi avoir trahi la confiance de votre employeur ?", la réponse des prévenus est plus qu'évasive. Roberto avance "les défaillances au sein du magasin nous ont poussé à en profiter". Rien sur le côté bien organisé, bien pensé de la méthode. "Y aurait-il un 5ème homme ?" lance la substitut du procureur de la République. A la barre, les deux principaux protagonistes restent également bien nébuleux sur la fréquence des vols.

Des acheteurs dans la nature

Ils évoquent, 5 à 10 fois par an sur deux ans, des chiffres qui ont du mal à coller avec ce qu’ils déclarent comme profit, entre 3 et 4.000 euros chacun. Sachant que Roberto ne prend qu’une toute petite part, pas besoin d’avoir fait math sup, mathématiquement ça ne marche pas. Cela ne fonctionne pas non plus avec les pertes réclamées par Castorama, 161 000 euros. Une somme et son calcul fortement contestés par tous les avocats des prévenus qui rappellent avec un peu d’ironie que l’enseigne avait évoqué au départ un préjudice de 5 à 600 000 euros. Quoi qu’il en soit, on peut penser comme l’a souligné elle-même l’avocate du seul receleur poursuivi dans cette affaire, il y a "surement dans la nature, libre comme l’air, _tant mais tant d’acheteurs_". Autre zone d'ombre, qui était aussi au courant au sein du magasin? Sur la page Facebook de Sylvain, sur une de ses publications où il apparait à la barre d'un bateau, il y a ce commentaire d'un salarié du magasin qui va guider les enquêteurs " je sais où il sont passés les millions détournés de Castorama".

Roberto a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 4.000 euros d'amende, Sylvain a 8 mois avec sursis et 4.000 euros d'amende, Maxime a 3 mois avec sursis et 500 euros d'amende et Ozen a à 180 jours amende à 20 euros. La constitution de partie civile de Castorama a été jugée irrecevable. La directrice du magasin d’Olivet n’avait pouvoir de délégation via son avocate pour représenter l’enseigne.