Montpellier, France

Deux voleurs ont été retrouvés par les policiers de Montpellier, cachés avec leur butin dans un local à poubelles d'un immeuble, près du magasin de prêt à porter qu'ils venaient de cambrioler.

Ce lundi matin, vers 7h50, un riverain de la rue de l' Ancien Courrier, rue piétonne de l'écusson de Montpellier appelle le 17 : la vitrine d'un magasin de prêt à porter vient d' être cassée par deux individus qui en ressortent avec un gros carton .

Quand les policiers arrivent, ils ne sont plus là . Ils font le tour des immeubles voisins et découvrent dans l'un d'eux , les deux voleurs qui pensaient avoir trouvé la bonne planque en attendant que les agents partent : un local à poubelles . Ils ne pouvaient pas dire que ce n'étaient pas eux car dans le local , les policiers ont retrouvé le carton rempli de vêtements et de bijoux . Le butin estimé à 12000 euros a été restitué au commerçant et les deux jeunes voleurs âgés de 27 et 24 ans emmenés au commissariat.