Les vols à la roulotte se multiplient autour de l'A75 en Lozère

Depuis plusieurs semaines, de nombreux vols sont constatés dans les véhicules stationnés de nuit sur la voie publique, voire à l'intérieur des propriétés, de certaines communes réparties autour de l'A75, indique la gendarmerie de la Lozère ce lundi matin sur sa page Facebook. Après avoir cassé une vitre, le ou les malfaiteurs s'emparent des biens présents dans l'habitacle : argent liquide, cartes bancaires, ou encore lunettes de soleil en laissant un minimum de traces.

Les militaires du groupement de la Lozère précisent qu'ils sont "pleinement mobilisés sur le terrain. Les enquêteurs sont à pied d’œuvre pour identifier et interpeller le ou les auteurs". Les gendarmes demandent également aux propriétaires de véhicules de se montrer vigilants : "Trop souvent, de fortes sommes de numéraire sont laissées à bord des véhicules. De plus, certaines victimes ne préviennent pas systématiquement la gendarmerie alors qu'elles sont en présence de suspects ou d'indices qui pourraient permettre d'interpeller les auteurs, y compris en pleine nuit" indique le communiqué.

Les bons réflexes pour se protéger

Il est donc conseillé de verrouiller son véhicule même pour quelques minutes d'absence, de stationner son véhicule dans un garage ou un lieu clos à chaque fois que c'est possible ou, à défaut, éviter de le stationner dans un endroit isolé ou mal éclairé, de ne laisser aucun objet visible de l'extérieur et, dans tous les cas, ne jamais laisser d'objet de valeur ni d'argent liquide à l'intérieur des véhicules. Enfin, en cas de vol ou d'effraction, ne rien toucher et contacter sans délai la brigade de gendarmerie la plus proche pour permettre le travail de recherche des traces et indices dans les meilleures conditions. En cas d'urgence, notamment si vous êtes en présence d'un individu suspect, composer systématiquement le 17 le plus rapidement possible.