Les vols d'anneaux en bronze se multiplient dans les cimetières de Marseille

Les voleurs de bas étage ont décidé que le repos n'était pas éternel. Les anneaux en bronze des caveaux sont devenus une cible privilégiée des trafiquants de métaux. Philippe, fossoyeur depuis 15 ans, nous confirme la tendance : "Vu l'envolée des prix, ce n'est pas près de s'arrêter. Ils sautent par-desssus les murs. En quelques minutes, le vol a lieu. Et c'est partout. Pas seulement à Marseille. On le subit aussi bien à La Ciotat qu'à Toulon". Fataliste, le professionnel ne croit pas aux solutions miracles. "Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Le plus malheureux, c'est pour les familles. Je ne conçois pas qu'on vole un défunt. Inacceptable !"

Cet anneau a failli être volé © Radio France - Christophe Van Veen

Ils ne respectent pas les morts !

Sandra et Marie-France traversent le cimetière du Canet, avec leurs sacs de course. Halte devant les tombes des parents. Et cri du cœur : "J'ai la haine. Ils ne respectent pas les morts. Ils me dégoûtent. Ils n'ont pas d'entrailles. Si je devais voler, je volerais. Mais pas dans un cimetière !" Les deux amies découvrent près des tombes familiales les vis dorées, amputées des crochets en bronze qui servent à rouvrir les sépultures. Ce type de rapine est le symbole selon elles d'un cimetière abandonné. "Ils pourraient mettre des caméras et du gardiennage de nuit. De l'argent, ils en ont. Mais, pour les morts, ils s'en foutent !"

Un cimetière au cœur de Marseille © Radio France - Christophe Van Veen

Une seule gardienne qui fait ce qu'elle peut

19 carrés avec à chaque fois une centaine de tombes... et, pour surveiller le site, une seule gardienne, en poste ! Son binôme est en arrêt maladie. Elle bosse 10 heures par jour avec une seule pause de 45 minutes. Elle est seule pour deux entrées où l'on passe en voiture. Autant dire qu'elle fait ce qu'elle peut pour veiller sur le cimetière du Canet. Avant de se préoccuper d'équiper les cimetières de caméras ou de portiques de sécurité avec badge d'entrée, du personnel supplémentaire ne serait peut-être pas superflu.