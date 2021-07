Les vols ou tentatives de vol dans les voitures en hausse de 93 % dans l'agglomération de Tours

De nombreux Tourangeaux ont dû - ces derniers mois - faire remplacer une vitre brisée de leur véhicule. Un acte de vandalisme, couramment appelé "vol à la roulotte". Un phénomène qui augmente sensiblement depuis le déconfinement et qui se traduit en chiffres : au premier semestre 2021, 1.023 dépôts de plainte pour vols à la roulotte ou tentatives de vol ont été recensés contre 530 lors du premier semestre 2020. "Soit une augmentation de 93 %" précise le commandant Lydie Fostier, adjointe au chef d'état-major au commissariat de Tours. "Avec des pics sur certains secteurs : les Prébendes, Velpeau, Heurteloup, la Gloriette.. des cibles peut-être liéés à la situation des parcs automobiles, peut-être plus isolés ou moins surveillés".

Une hausse des remplacements de vitres chez ce professionnel

Des faits corroborés par Christophe Martin, le responsable de l'agence Carglass de Tours : "on constate une hausse de 20 % environ des remplacements de glaces latérales depuis la fin du troisième confinement, on a des appels tous les jours." Le professionnel a même dû embaucher un CDD pour répondre à la hausse d'activité. La plupart du temps les victimes déposent plainte, la police d'Indre-et-Loire recommande d'ailleurs de le faire grâce notamment au service de pré-plainte en ligne, qui permet de gagner du temps.

Quelles solutions face à cette recrudescence ? "On peut faire des constations, repérer des traces exploitables si les conditions le permettent, on peut réorienter les patrouilles de la Bac (brigade anti-criminalité, ndlr)" répond le commandant Fostier. Quant à l'origine de cette délinquance, elle est multiple et "cumulative" : "cela peut-être un vol d'opportunité, si le véhicule repéré est stationné depuis un bout de temps au même endroit, cela peut être aussi des gens désœuvrés, plus rodés à l'exercice" constate la policière qui appelle la population à la vigilance et qui lance un appel au civisme, "j'invite toute personne témoin ou victime à composer le 17 afin qu'on puisse agir le plus rapidement et interpeller éventuellement le ou les auteurs, ou qu'on puisse mieux orienter l'enquête".