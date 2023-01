Les vols de câbles de téléphone en cuivre ont augmenté de 50% en 2022 dans le Loiret

Ni téléphone fixe, ni Internet : c'est la situation que subit une grosse partie de la commune de Châtillon-le-Roi (300 habitants), près de Pithiviers, depuis 1 mois et demi. Depuis qu'un vol de câble de téléphone fixe, en cuivre, a été perpétré, le 24 novembre dernier, sur la commune voisine de Grenneville-en-Beauce.

Châtillon-le-Roi attend une réparation depuis 1 mois et demi

Une situation qui exaspère François Bredelet, un habitant de Châtillon-le-Roi, âgé de 78 ans : "Cela fait un mois et demi que cela dure, ce n'est pas normal, témoigne-t-il sur France Bleu Orléans. Moi, je vis seul, j'ai le système de télé-assistance qui ne peut plus fonctionner avec cette panne : que se passera-t-il s'il m'arrive quelque chose ? On me dit que cela va être réparé, mais c'est toujours reporté."

Une détresse que comprend bien Rémy Colaprète, le délégué régional d'Orange en Centre-Val de Loire. "Ce genre de vol est un fléau, pour les usagers bien sûr, mais aussi pour Orange, souligne-t-il. Car on est dans un contexte de tension sur le marché du cuivre, qui allonge les délais de livraison, et, donc, pour nous, de réparation. En sachant aussi que ce type de réparation est complexe et prend du temps, il faut raccorder foyer par foyer." Dans le cas de Châtillon-le-Roi, la livraison est imminente, assure-t-il.

Le prix du cuivre, au plus haut, suscite la convoitise

Cet exemple est loin d'être un cas isolé. On a recensé 148 vols de câbles de téléphone fixe sur l'année 2022 en région Centre-Val de Loire, dont 64 dans le Loiret - soit une hausse de 50%, essentiellement en zones rurales. Ce réseau, qui permet aussi l'accès à Internet, est peu à peu remplacé par la fibre optique, mais, en attendant, il suscite une réelle convoitise car il contient du cuivre. Or le prix du cuivre atteint actuellement des sommets, aux alentours de 8 000 euros la tonne.

Orange a récemment signé une convention avec la gendarmerie du Centre-Val de Loire pour tenter d'endiguer ce fléau. L'opérateur dispose certes de détecteurs, d'alarmes, voire de caméras - mais il est impossible de couvrir l'ensemble du réseau. Rémy Colaprète en appelle à la vigilance de chacun : "Quand vous voyez en plein soir une camionnette à l'arrêt, au bord de la route, avec des gens qui tirent du câble, sans équipement particulier, ni lumière, il ne faut pas hésiter à appeler les autorités", conclut-il.