Les entreprises de transport du Limousin déplorent la multiplication des vols de carburant dans leurs camions. Avec l'envolée du prix du gasoil, l'or noir devient très prisé et les vols dans les réservoirs sont en hausse, que ce soit sur les parkings d'autoroute ou dans les entreprises.

Les transporteurs du Limousin déplorent les vols de carburant, de plus en plus nombreux

Haute-Vienne, France

Les transporteurs du Limousin sont de plus en plus inquiets face à la hausse du prix du gasoil. Inquiets pour leur trésorerie, c'est une chose, mais inquiets surtout à cause des vols de carburant qui se multiplient ces dernières semaines.

Des vols dans les entreprises ou sur les aires d'autoroute

Des camions sont parfois mis à sec pour récupérer l'or noir qui coule des réservoirs. Plusieurs transporteurs de la Haute-Vienne en ont fait les frais ces dernières semaines, parfois même sur les parkings des entreprises. Un transporteur de l'ouest du département en a eu l'expéricence il y a quelques semaines.

Ils vont même jusqu'à percer les réservoirs" - Magalie Maillet, responsable de l'entreprise Limousin Loctrans

Mais évidemment, le cas le plus courant est le vol de carburant dans un camion stationné sur une aire d'autoroute. Dernièrement, c'est arrivé à deux reprises en 15 jours aux transports Limousin Loctrans de Limoges. Magalie Maillet, l'une des dirigeantes, en témoigne : "ça arrive pendant la nuit pendant que les chauffeurs dorment, ou pendant qu'ils font une pause et se restaurent. Ils retrouvent le réservoir fracturé ou, même, les voleurs vont jusqu'à faire des trous pour le siphonner". Avec des réservoirs de 600 à 800 litres, le préjudice est très important.

Les entreprises sont presque blasées et ne signalent pas systématiquement ces vols, car les plaintes ne débouchent quasiment jamais. "La gendarmerie est démunie, et nous aussi" déplore François Cenut, président de la Fédération des Transporteurs du Limousin.