A cause de la hausse des prix des carburants liées à la guerre en Ukraine, la gendarmerie alerte sur l'augmentation des vols de carburants dans le Berry. Depuis le mois de mars, ils sont en hausse de 50% par rapport à l'année dernière dans le Cher, 100% dans l'Indre.

Les vols de carburants en hausse dans l'Indre et le Cher, la gendarmerie appelle à la vigilance

Les gendarmes alertent les Berrichons sur la hausse spectaculaire des vols de carburants dans l'Indre et le Cher. Un phénomène qui se développe considérablement depuis la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Ukraine. La gendarmerie demande donc aux Berrichons d'être très vigilants.

L'augmentation du nombre de faits constatés est spectaculaire, 50% de signalement supplémentaires par rapport à l'an dernier et même 100% dans l'Indre depuis le mois de mars.

Les bus et les poids-lourds particulièrement ciblés

Les principales cibles des vols sont des véhicules lourds professionnels, des bus, des poids-lourds, des machines agricoles mais aussi des cuves de fioul dans des fermes isolées à la campagne. Au premier trimestre, dans le Cher, 26 vols ont ainsi été constatés avec une prédominance des faits au cours du week-end.

La dernière affaire recensée s'est déroulée à Aubigny/Nère le week-end dernier. 500 litres de carburant ont été volés dans un bus. Malgré plusieurs interpellation depuis le début de l'année les faits restent toujours aussi nombreux.

Des conseils pour éviter les vols

La gendarmerie appelle donc les potentielles victimes à la prudence. Elle conseille par exemple de placer des bouchons de réservoir sécurisés, de fermer, si possible, l'accès aux cuves de fioul dans les fermes et de mettre des dispositifs d'alarme avec des détecteurs de mouvement. Ils recommandent aussi de garer les véhicules dans des endroits éclairés et de ne pas hésiter à signaler tout véhicule suspect.

Les forces de l'ordre encouragent les victimes à porter plainte systématiquement pour pouvoir établir des cartographies précises des vols et aider ainsi les enquêteurs.