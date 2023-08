Les vols de GPS dans les tracteurs augmentent, "un fléau" pour les agriculteurs

"Ça a tapé de partout" lance Stéphane Prévost, agriculteur installé à Ferrières-Haut-Clocher et président de la section du canton de Conches-en-Ouche de la FNSEA 27. Depuis début juillet, des vols ont été commis à Graveron-Sémerville, à Bourg-Achard, Breteuil, Verneuil et trois ont été recensés dans le secteur de Beaumont-le-Roger. "On a une recrudescence dans le département, mais c'est un problème national" confirme Amaury Levesque, agriculteur à Houville-en-Vexin et président de la FNSEA 27. Le syndicat agricole appelle ses adhérents à la vigilance.

ⓘ Publicité

En moins d'une minute, le larcin est commis, l'antenne et la console sont subtilisées : "Ils coupent le système. Au-dessus, vous avez une antenne, ils sectionnent pareil" détaille Amaury Levesque, un mode opératoire pas très compliqué, "il suffit d'avoir une bonne pince et un peu de technique et on nous dérobe ces outils-là".

En haut de la cabine, l'antenne, en vert et jaune, cible des voleurs © Radio France - Laurent Philippot

Amaury Levesque a lui-même été victime d'un vol de son GPS, "alors qu'on avait enlevé notre antenne et notre console, mises dans un lieu sûr, fermé à cadenas. Il y a eu effraction, le vol a eu lieu pendant une nuit alors que j'avais besoin de cet appareil-là pour travailler le lendemain matin".

loading

Chaque équipement peut coûter de 10.000 à 15.000 euros et la note s'alourdit : "Aujourd'hui, on a une assurance spécifique sur chaque tracteur pour le fait qu'on a déjà été volé" se désole Stéphane Prévost, "c'est un coût supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Même quand on achète un tracteur qui est pré-équipé, on a 100 à 120 euros de plus à l'année".

La console du GPS du tracteur d'Amaury Levesque, véritable ordinateur de bord pour l'agriculture de précision © Radio France - Laurent Philippot

Des vols par des réseaux très organisés

En 2022, la gendarmerie nationale a recensé 402 vols ou tentatives de vols de GPS en France. "Les gars connaissent le matériel, c'est des pros" avance Stéphane Prévost, "ils surveillent les hangars, peuvent être avec des jumelles à un kilomètre de chez nous et on ne voit rien". Une fois subtilisé, le matériel se retrouve généralement, et très vite, en Europe de l'est . En avril dernier, une bande organisée a été arrêtée. Elle avait commis 17 vols, notamment dans l'Eure, pour un préjudice estimé à 250.000 euros. En 2018, l'agriculteur s'est fait voler son GPS, tout comme un collègue la nuit précédente : "Ils avaient trois équipements John Deere qui ont essayé d'être remis en route en Ukraine. Ils ont été remis en route là-bas, c'est un business". Les tracteurs sont pourtant fermés à clé, mais les voleurs "ont les clés et ils s'emmerdent pas, ils coupent les fils, l'antenne est tellement facile à enlever. On met des cadenas dessus mais après ils cassent"

Après le vol de son antenne et de sa console, Stéphane Prévost a dû racheter un équipement : "7000 euros partis en fumée" © Radio France - Laurent Philippot

Stéphane Prévost confie être désemparé devant l'ampleur du phénomène : "À part dormir sous le hangar, je ne sais pas ce qu'on va faire". D'autant que le matériel n'est pas équipé de puce par les constructeurs, ce qui permettrait d'arrêter le GPS à distance.

loading

Une convention avec les gendarmes

À Verneuil d'Avre-et-d'Iton, la gendarmerie a alerté les agriculteurs sur ces vols via PanneauPocket . Agriculteurs et gendarmes travaillent mais dans la main. "Dans le canton de Conches, j'ai un référent gendarmerie, on s'appelle assez souvent" détaille Stéphane Prévost. Pendant la moisson, les gendarmes "tournaient assez souvent. à deux heures du matin, tu vois les gendarmes près des fermes. Au moins tu te dis, le boulot est fait" mais malheureusement, "ce n'est jamais simple de tomber dessus les voleurs, c'est vraiment le coup de chance".

loading

En novembre 2021, une convention de partenariat a été signée entre l'État, la FNSEA 27, les Jeunes Agriculteurs de l'Eure et la chambre d'agriculture de l'Eure pour prévenir la délinquance dans les exploitations agricoles. Elle devrait être réactivée en septembre prochain.