Les vols de montres sont en baisse à Cannes, tout comme le nombre d'enquêteurs !

David Lisnard a pris la parole le premier et se dit pas "très satisfait" d'entendre et de lire dans les médias que sa ville, Cannes, serait "the place to be" en terme de vol de montre de luxe. Il faut dire, et ce sont les faits, que de nombreux vols ont été commis depuis plusieurs mois, voir plusieurs années. Mais le maire cannois veut préciser qu'aujourd'hui, cette délinquance est en baisse. Chiffre à l'appui, il enfonce le clou et répète qu'en 2022, il y avait 35 vols de montre et qu'aujourd'hui, à la même époque, il n'y en a plus que 22. "C'est un travail de terrain, précise Wilfrid Frémond, le commissaire central de Cannes. Nous l'occupons, c'est la prévention et nous résolvons les enquêtes, c'est la répression". "Pour ce faire, il faut féliciter les policiers cannois mais aussi toutes les forces de l'ordre du département et nos collègues parisiens avec qui nous travaillons régulièrement. C'est cette coopération qui paye aujourd'hui."

3,14% de baisse à Cannes contre 2,2% de hausse dans le département

Ainsi, de manière plus général, la délinquance est en baisse sur Cannes. Moins 3,14% sur l'année et même 22% sur le seul mois de juillet. De bons chiffres que s'empresse de comparer le maire de Cannes qui précise-t-il sont bien supérieur aux chiffres du département qui lui verrait la délinquance en hausse de plus de 2,2 %.

35 enquêteurs en moins au commissariat

Mais cette belle photo est toutefois un peu gâchée par un manque d'effectif chez les enquêteurs. Si le nombre de policiers dans la rue a été renforcé par l'arrivée estivale d'une compagnie de CRS (50 à 60 hommes), au niveau judiciaire, suivi des enquêtes, c'est "honteux" martèle David Lisnard. "Nous devrions avoir 80 enquêteurs dans le commissariat de Cannes. En septembre, ils seront moins de 50 !" Une situation que le maire veut publiquement dénoncer, devant le Commissaire Central qui ne peut qu'acquiescer sans souhaiter véritablement commenter.