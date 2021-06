Les vols de vélos électriques en hausse à Besançon

La police de Besançon lance un appel à la vigilance: les vols de vélos sont en hausse, et en particulier les vols de vélos électriques, de plus en plus nombreux dans les rues et de plus en plus convoités par les voleurs.

De plus en plus de vélos sont volés à Besançon, c'est un constat de la police nationale, qui alerte les cyclistes sur les précautions à prendre pour éviter ce genre de mésaventure. En 2020, 219 plaintes pour vol de vélo ont été déposées au commissariat de Besançon, et phénomène nouveau, près de la moitié des plaintes concernait des vélos électriques. Depuis le début de l’année 2021, 105 nouvelles plaintes ont été enregistrées sur le territoire de la ville, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car beaucoup de victimes ne déclarent pas le vol.

De plus en plus de vols sur la voie publique

Le vélo électrique est devenu une cible privilégiée des malfaiteurs, de par l'engouement actuel pour ce mode de transport, sa valeur marchande et la relative difficulté à s'en procurer actuellement en raison des problèmes d'approvisionnement liés au covid-19, (il peut y avoir selon les modèles plusieurs semaines à plusieurs mois de délai chez les marchands de cycle). Si la plupart des vols se déroulent dans un lieu privé, garage, box, local à vélo, les malfrats n’hésitent plus à subtiliser les engins sur la voie publique, le centre-ville bisontin a été particulièrement impacté ces derniers mois. "L'essentiel des faits constatés sont des vols d'opportunité, le vélo est insuffisamment sécurisé et facile à emporter", analyse Yves Cellier , directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. La police rappelle donc quelques règles simple pour éviter de mauvaises surprises:

Utiliser un antivol résistant , par exemple en forme de U, les voleurs auront plus de mal à en venir à bout discrètement.

, par exemple en forme de U, les voleurs auront plus de mal à en venir à bout discrètement. Toujours cadenasser son vélo , même pour une très courte durée et même à l'intérieur de lieux privatifs.

, même pour une très courte durée et même à l'intérieur de lieux privatifs. Attacher le cadre, et si possible la roue avant, à un point fixe.

Sur la voie publique, choisir un point d'attache proche d'une caméra de vidéo-surveillance.

La chance de retrouver un vélo après sa disparition reste minime. "Depuis le début de l’année 2021, seuls 7 vélos électriques saisis dans le cadre d’affaires judiciaires ont pu être restitués à leur propriétaire à Besançon", explique Yves Cellier. En l'absence d'immatriculation, difficile en effet lorsque les forces de l'ordre découvrent un vélo, de remonter jusqu'à son propriétaire.

Faire "tatouer" son vélo pour avoir une chance de le retrouver

Une solution existe: le marquage Bicycode. Un numéro unique et standardisé est gravé sur le cadre du vélo, il est référencé dans un fichier national, ce qui permet aux forces de l’ordre d’identifier le propriétaire et ainsi faciliter la restitution. Ce marquage est obligatoire depuis 1er janvier 2021 pour tous les cycles neufs vendus par les commerçants. Pour les vélos d'occasion vendus par les professionnels, cette mesure entre en application au 1er juillet 2021. Mais tout un chacun peut faire "tatouer" son vélo moyennant une dizaine d'euros.

A Roche-lez-Beaupré près de Besançon, Thomas Kamphuis, de la société Latho Trading, spécialisée dans les vélos électriques, pratique ce marquage. Selon lui, la mesure est encore peu répandue, et gagnera en efficacité au fur et à mesure que le marquage sera généralisé. Il conseille, en cas de vol, de surveiller les sites de vente d'objets d'occasions sur internet. "Nous par exemple, lorsqu'on sait qu'un client s'est fait voler, on regarde beaucoup sur Le Bon Coin, pour voir si le vélo ne refait pas surface, mais après pour prouver le vol c'est compliqué, d'où l'intérêt du marquage".

Thomas Kamphuis de la société Latho Trading à Roche-lez-Beaupré avec l'appareil permettant de graver le code à 10 chiffres sur les vélos. © Radio France - Christophe Mey

Thomas Kamphuis confirme que les vélos électrique sont de plus en plus la cible des voleurs: "même d'occasion, ils gardent une certaine valeur à la revente, car les pièces électroniques ont un coût important". Et il donne un autre conseil de bon sens: enlever autant que possible la batterie dès que l'on gare son vélo. "Un vélo sans batterie vaut déjà trois fois moins qu'un vélo avec sa batterie". De quoi décourager les voleurs.