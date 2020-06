Les vols par ruse se multiplient dans la région de Saint-Nazaire. Depuis une dizaine de jours, plusieurs vols sont signalés quotidiennement sur Saint-Nazaire et la Baule, dans différents quartiers. Les victimes sont essentiellement des personnes âgées.

Selon les policiers, la méthode est toujours la même : un homme bien propre sur lui sonne à la porte d'une maison. Il explique que son chien vient de se faufiler dans le jardin du particulier ou que ses enfants ont jeté ses clefs par dessus la haie et qu'il souhaite les récupérer. La personne visitée l'accompagne à l'extérieur, cherche avec lui. Pendant ce temps, des complices en profitent pour fouiller le domicile et pour dérober tout ce qui leur tombe sous la main. De l'argent, des bijoux, des cartes bleues. Dans certains cas, les voleurs visent aussi des appartements et se font passer pour des agents municipaux ou des techniciens qui viennent réparer une fuite d'eau ou poser une antenne.

Les victimes sont surtout des personnes âgées

Ils ciblent leurs victimes qui sont surtout des personnes âgées. Les policiers appellent à redoubler de prudence, à se méfier des inconnus qui sonnent à la porte et à déposer plainte en cas de vol. Plusieurs équipes de voleurs sévissent actuellement dans les secteurs de Saint-Nazaire et de la Baule.