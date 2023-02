Lescar : il déplace la voiture de ses voisins pour faire une blague, il reçoit un coup de couteau au visage

Un jeune homme de 22 ans a été condamné à un an de prison ferme ce lundi par le tribunal de Pau. Il était jugé pour avoir donné un coup de couteau à un homme, à Lescar, dans la soirée de vendredi dernier. Pour une histoire de voiture, la victime a été blessée au visage, 17 points de suture.

Une mauvaise blague qui a coûté cher

La victime, un homme, a expliqué a voulu faire une blague à cette famille qui vit à Lescar et qui laisse tout le temps les clés sur le contact de la voiture. Sauf qu'il a senti que le ton montait chez ses voisins. Il a donc remis à sa place la voiture qu'il avait déplacée. Les choses ont dégénéré ensuite.

Le fils des voisins lui a donné un coup de couteau au visage laissant ainsi une grosse plaie, de l'oreille à la bouche. Le prévenu a assuré qu'il s'agissait de légitime défense : "J'ai entendu des cris, même moi je suis encore choqué de ce qui est arrivé, il allait donner un coup de couteau à mon père, je suis intervenu, je n'avais pas le choix, il allait tuer mon père."

Une balafre à vie

"Mais vos parents n'ont jamais dit qu'ils étaient menacés et la victime dit qu'elle a été agressée" a rétorqué la présidente du tribunal. Dans la salle, la victime est là. L'homme présente un bandage important au niveau du visage. Selon la procureure de la République de Pau, Ariane Boudillon, "il n'a pas eu le temps de s'exprimer", qu'il avait déjà reçu le coup de couteau.

"Une blague douteuse mais qui s'achève sur un conflit violent" conclut la procureure qui avait requis une peine de 18 mois dont six avec sursis probatoire. "On arrive difficilement à démêler le vrai du faux dans ce dossier", a souligné Sarah Fauthoux, avocate de la partie civile qui pointe du doigt "les incohérences entre les différentes versions". L'avocat du prévenu, Me Pascal Hippert, avait demandé la clémence du tribunal pour son client dont "l'acte n'était pas purement gratuit".