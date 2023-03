Disparition de Leslie et Kévin : la famille de Leslie ouvre une cagnotte pour financer leur nouvel avocat

L'enquête sur la disparition de Leslie et Kévin connaît actuellement des avancées, mais l'attente est trop longue pour le père et la belle-mère de la jeune femme disparue depuis trois mois . Ils viennent de changer d'avocat. La décision a été prise pour "faire bouger les choses le plus rapidement possible", explique Patrick Hoorelbeke, son père. "Ce cabinet d’avocat va pouvoir débloquer la situation."

ⓘ Publicité

Désormais, c'est Me Mourad Battikh qui défend la famille de Leslie, un avocat pénaliste au barreau de Paris "connu pour certaines affaires très médiatisées". En signant avec lui, son père et sa belle-mère espèrent obtenir un rendez-vous avec le juge d'instruction, et avoir accès au dossier.

Mais la famille a besoin d'une aide financière. Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré viennent de lancer une cagnotte sur le site "On Partage". Ils laissent chacun libre de donner ce qu'il veut, en "étant conscients que les temps sont durs en ce moment pour tout le monde". Toute aide, même minime, est la bienvenue, écrit la famille de Leslie : "les dons d’un ou deux euros peuvent représenter à l’arrivée la somme nécessaire" pour défendre leurs intérêts dans la recherche de Leslie et Kevin, et pour les suites judiciaires.

La famille de Leslie, qui a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux remercie tous ceux qui pensent à elle : "nous sommes très sensibles à vos messages de soutien, et à vos partages ". Le lien de la cagnotte est à retrouver ici.