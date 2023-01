Leslie et Kevin : "On penche vers un crime vénal, dont notre fille serait un dégât collatéral"

Les traits tirés, les yeux rouges, Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré font preuve d'une incroyable dignité face au cauchemar. Malgré les sollicitations incessantes, le couple nous ouvre à nouveau la porte d'entrée de son corps de ferme à Thairé (Charente-Maritime). Ereintés, le père de Leslie et sa compagne enchainent les cigarettes et les cafés pour ne pas sombrer de sommeil et de découragement. A l'affût d'un coup de fil ou d'une information qui pourraient les faire avancer dans ce désert d'incompréhension. Près d'un mois et demi après la disparition de la jeune auto-entrepreneuse de 22 ans et de Kevin, son nouveau petit ami, âgé de 21 ans.

Au lendemain de la battue organisée par Karine Prat, la belle-mère de Kevin Trompat (en l'absence de son père incarcéré pour des faits de violences) à Prahecq (Deux-Sèvres), Emilie Cardré et Patrick Hoorelbeke se confient à France Bleu La Rochelle.

Vous n'étiez pas présents ce jeudi à Prahecq. Pour quelle raison ?

Patrick : On n'y a pas participé, parce qu'on l'a déjà fait notre battue il y a dix jours en petit comité, avec des personnes de notre cercle. On avait besoin aussi de retourner à la source. Cette battue était organisée par madame Prat (la belle-mère de Kevin Trompat) et son voyant. Si on prend en considération les voyants, les cartomanciennes et autres, on ratisse toute la France avec un râteau. Il n'y avait aucune raison de retourner là-bas et participé à ce genre de manifestation.

Emilie : Moi, j'avoue que j'avais quand même espérer qu'ils trouvent quelque chose, mais bon... La fatigue s'accumule pour tout le monde. C'est aussi pour cela qu'on était pas présent à la battue. Il faut s'imaginer une montagne émotionnelle. On se retrouve avec de l'adrénaline et quand on redescend le soir et que ça tombe, on s'écroule. On s'est protégé en n'y participant pas. Moi, je ne me sentais la force. C'est trop dur.

La grande médiatisation de cette battue a quand même été utile ?

Patrick : Complétement. Ce n'était pas le but principal, mais ça a relancé tous les médias, on en parle dans tous les journaux. Ca a fait boule de neige vis-à-vis des médias et c'est déjà ça.

Le petit cahier d'enquête des parents de Leslie © Radio France - Eric le Bihan

Une battue retardée, la voiture de Karine Prat fracturée, sa maison visitée, la somme en liquide de 10.000 euros. Vous avez dû être surpris ?

Emilie (prudente) : Je vous avoue qu'on ne comprend pas tout en fait. Le montant a changé. On nous avait parlé de 5.000 euros. Maintenant, c'est 10.000. Nous, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une somme et que c'était pour acheter une voiture. Le cambriolage de la voiture et de la maison, ça a forcément un rapport avec la disparition des enfants. C'est flagrant.

Patrick : on a appris dans la presse que Kevin était parti sur la place (de l'église de Prahecq) dans la soirée avec 10.000 euros d'argent liquide sur lui. C'est étrange toute cette histoire... On est dans un film de science fiction. Ce n'est pas anodin, non plus.

Vous êtes convaincus aujourd'hui qu'il faut concentrer les investigations dans le cercle proche de Kevin ?

Emilie : On n'est pas enquêteur, on ne peut pas réellement savoir, mais en tout cas, on est quasiment persuadé maintenant que tout part de cette soirée et le fait qu'il y ait cette somme d'argent, ça rapproche nos idées du crime qui serait plutôt vénale. Ca, il n'y a pas à en douter. Aujourd'hui, nous voyons notre fille plutôt comme un dommage collatéral, en fait. Et ça, ça fait peur.

Patrick : Attendre et espérer, il n'y a rien d'autre à faire. On n'a pas beaucoup de renseignements. Plus le temps avance, plus l'espoir s'amenuise. On attend des nouvelles du juge d'instruction, pour voir si on peut avoir un peu plus de renseignements au niveau du dossier.

Vous êtes toujours en relation avec la famille de Kevin ?

Emilie : Euh... oui par messages avec madame Prat, moins qu'avant, mais elle a l'air aussi très fatiguée, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait un petit peu moins de nouvelles. J'ai essayé d'en prendre hier soir (jeudi) par rapport à ce qui s'est passé (lors de la battue). Elle devait peut-être être occupée aussi.

Avez-vous aujourd'hui une intime conviction ?

Emilie : Oui, nous, on est persuadé qu'elle est "enfermée" quelque part. On se rend bien compte avec ce qui a été dit hier, que ce serait par rapport à de l'argent. Donc on est extrêmement inquiet et on peut s'imaginer que c'est un crime dû à l'argent et tout serait parti de cette soirée-là.

Patrick : Plus ça va, plus le mystère s'épaissit. Tous ces événements ne présagent (sa voix s'étrangle)... Je suis désolé.