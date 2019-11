Lesneven : un tatoueur clandestin interpellé

Lesneven, France

Une activité de travail illégal mis au jour par la gendarmerie du Finistère... l'enquête concerne un tatoueur clandestin de la commune de Lesneven qui officiait depuis plus de 3 ans, sans respect des normes de sécurité, d'hygiène et de salubrité.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, exerçait son activité... chez lui, dans son appartement... L'individu interpellé reconnaît avoir tatoué plus d'une centaine de personnes depuis 2016...

Après plusieurs auditions, les forces de l'ordre ont établi que c'est le bouche à oreille qui a constitué à ce faux tatoueur son noyau dur de clients. Des clients souvent novices et inconscients des risques pour leur santé.

Aiguilles non-conformes

Lors des investigations, la gendarmerie découvre que son activité estabsente des registres de l'URSSAF, et qu'aucun établissement bancaire n'est référencé. Bref, des caractéristiques d'une activité au black. Sans compter la mise en oeuvre du tatouage, non conforme aux règles d'hygiène et de salubrité, avec notamment des aiguilles non stérilisées.

Il semblerait, selon un habitant de la commune de Lesneven qui le connaissait, que l'individu a un gros casier judiciaire : déjà condamné pour trafic de stupéfiants. Cette information n'a pas pu être confirmée par la gendarmerie. L'homme doit comparaître devant le tribunal au mois de mai prochain.

Au moins 50% des tatoueurs en France exercent leur pratique clandestinement, selon une estimation du Syndicat national des artistes tatoueurs.