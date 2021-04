Lesquin : le jeune guinéen Aly Touré reste incarcéré au centre de rétention

La libération d'Aly Touré a été refusée, ce mercredi 21 avril, par le juge des libertés et de la détention. Le jeune guinéen de 20 ans est incarcéré au centre de rétention administrative de Lesquin, dans l'agglomération lilloise, depuis le 6 février.

Après deux mois et demi d'incarcération, le jeune homme semble très marqué moralement.

Aly Touré reste incarcéré pour deux semaines de plus, au centre de rétention administrative de Lesquin. Le juge des libertés l'a décidé, ce mercredi. Il y est depuis deux mois et demi. Le jeune guinéen de 20 ans, menacé d'expulsion, est scolarisé, au lycée François Mansart de Marly, près de Valenciennes. Il a pourtant un parcours scolaire exemplaire : depuis 2017, il a obtenu deux CAP, il suit des études en bac professionnel et il a signé un contrat d'apprentissage avec un employeur.

Karima Delli est venue s'entretenir pendant une heure avec Aly Touré. © Radio France - Jean-Michel Nagat

"Ne perdez pas espoir."

Juste avant cette audience avec le juge des libertés, le jeune homme a reçu la visite de Karima Delli, la candidate de l'union de la gauche et des écologistes pour les régionales, également députée européenne. En tant que parlementaire, elle a en effet la possibilité de visiter les lieux de privation de liberté. France Bleu Nord a pu assister à cette visite.

"C'est difficile", reconnaît le jeune lycéen qui semble fatigué, très atteint moralement... Après deux mois et demi d'incarcération, Aly avoue qu'il a du mal à tenir le coup. Karima Delly est venue lui témoigner de son soutien : "Ne perdez pas espoir, on va tout faire pour essayer de vous sortir de là", lui a-t-elle dit.

Une trentaine de militants se sont rassemblés, ce mercredi matin, devant le centre de rétention administrative de Lesquin. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Devant le centre de rétention, le collectif de soutien a également donné de la voix. Yannick Hourdiau est l'un des organisateurs, et il est heureux de cette visite de la députée européenne, également en campagne pour les régionales. "Les incarcérés s'en foutent que ce soit la campagne ou pas la campagne, affirme-t-il. J'y vois une visite humaniste, et ça nous a permis de lui rappeler que _c'est son rôle d'intervenir au niveau européen pour ce genre de cas_."

Libération légale dans deux semaines

Dans deux semaines, Aly Touré aura atteint la limite légale de 90 jours en centre de rétention. Il sera libéré, mais toujours menacé d'expulsion. Son obligation de quitter le territoire sera encore d'actualité. "La situation est floue, reconnaît Yannick Hourdiau. Je ne serais pas surpris qu'il soit de nouveau arrêté 48 heures après sa libération. On a peur pour la suite."

Ces dernières semaines, la France Insoumise et le Parti Communiste ont également apporté leur soutien à Aly Touré.

