Tags sur sa maison, menaces de mort : la présidente d'une association de Lessy victime d'intimidations

On a le droit de ne pas être d'accord. Mais de là à menacer de mort et de porter atteinte aux biens de ses détracteurs... L'association Less'La Nature , à Lessy (Moselle), se bat contre un projet de lotissement dans la commune, qui nuirait, selon elle, à la biodiversité, avec la destruction de deux à trois hectares de nature, pour construire une cinquantaine de logements. La présidente de l'association Delphine Spitz a découvert, ce dimanche, des tags sans équivoque sur le portail et le mur d'enceinte de sa maison : on peut lire "Ecolo bobo" et "Béton" inscrits en grandes lettres jaunes.

Plainte déposée

Delphine Spitz a encore du mal à réaliser : "Il y a des personnes qui ne comprennent pas notre action pour la préservation de l'environnement. On a longuement expliqué nos arguments. On a lancé une pétition : plus de 60% des habitants de Lessy sont contre ce projet. On est ouverts à la discussion. Et là, on a des individus qui viennent faire ça de manière anonyme, en pleine nuit. Ce sont peut-être des gens qui ont des intérêts dans ce projet... Je ne sais pas".

Ce qui est sûr, c'est que c'est la deuxième fois en quelques semaines, que Delphine Spitz est la cible de telles intimidations. "On a retrouvé dans notre boîte aux lettres, un article de presse évoquant la personne tuée par un arbre à Amnéville , et écrit au marqueur rouge 'Less'La Nature tuée'. Ce sont clairement des menaces de mort". Une main courante avait été déposée le mois dernier à la gendarmerie d'Amanvillers. Cette fois, pour les inscriptions découvertes ce dimanche, c'est une plainte qu'a déposée Delphine Spitz.

C'est la première fois qu'une personne de cette association est prise pour cible de la sorte. "Nous avons eu beaucoup de messages de soutien, de la part d'habitants, de passants, je tiens à les remercier", ajoute Delphine Spitz. "Tout le monde sera vigilant pour que ces actes ne se reproduisent plus".