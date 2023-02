Lettres anonymes, menaces et insultes : un corbeau sème le trouble dans un village près de Perpignan

Pire qu'à l'Assemblée nationale ! Le Conseil municipal qui s'est tenu ce mardi soir à Ortaffa, village de 1.400 habitants situé au sud de Perpignan, a encore tourné à la foire d'empoigne : les élus se sont invectivés presque sans interruption pendant quasiment trois heures. Pourtant, l'équipe avait été élue sur une liste commune en 2020. Mais depuis plusieurs mois, l'unité a volé en éclats.

Ce qui a mis le feu aux poudres : c'est la révélation de l'état catastrophique des finances de la commune. Le village doit faire face à une dette avoisinant les 3,7 millions d'euros en 2022. Depuis, les élus se déchirent notamment autour d'une question : qui porte la responsabilité de cette situation ?

Lettres anonymes

Début février, une altercation s'était déjà produite entre des élus à la suite d'un Conseil municipal. La première adjointe, Marie-Pierre Sadourny, également vice-présidente du Département, assure avoir déposé une plainte. Un nouveau pallier a été franchi avec l'apparition d'un mystérieux corbeau. Plusieurs élus et habitants ont reçu des lettres anonymes, insultantes et menaçantes. Là encore, des plaintes ont été déposées. Le Parquet de Perpignan confirme l'ouverture de deux enquêtes, confiées aux gendarmes.

Selon une source, le corbeau aurait également révélé au grand jour des informations intimes relevant de la vie privée. Ce qui aurait conduit à la démission d'une adjointe. "Pour ma part, j'ai été attaqué sur ma corpulence", témoigne Marie-Pierre Sadourny, "moi qui me bats pour défendre la noblesse de la politique et la place des femmes : on a vraiment dépassé une ligne rouge. Certains élus ont carrément été victimes d'intimidations".

Pour ne pas se faire démasquer, le corbeau aurait fait usage d'un normographe, un outil permettant de tracer des lettres. "J'ai déposé l'exemplaire original de la lettre que j'ai reçue à la gendarmerie d'Elne", témoigne Louis Klée, l'un des meneurs de l'opposition municipale, "les trois autres membres de l'opposition ont fait de même. Nous avons été entendus. Et il nous a semblé que le gendarme menant cette enquête avait la ferme volonté de débusquer ce corbeau. Je pense qu'il est sur le point d'être démasqué".

Le maire plaide non-coupable

Face à cette situation délétère, le maire Raymond Pla avoue être affecté. "Mais en même temps, cette situation me donne la force pour continuer et laisser la mairie dans des conditions financières raisonnables. Je peux vous affirmer que nous bouclerons le budget 2022 sans augmenter les impôts locaux".

Interrogé par France Bleu Roussillon sur l'endettement colossal de sa commune, le maire Raymond Pla laisse entendre qu'il aurait été trompé et rejette la responsabilité sur son ancienne directrice générale des services. "Nous avons voté à l'unanimité le budget 2022 avec les chiffres qui nous ont été communiqués. Personnellement, je ne suis pas allé vérifier. Quand on travaille pendant une dizaine d'années consécutives avec une personne, il y a une confiance qui s'instaure... J'aurais dû vérifier, je ne l'ai pas fait."