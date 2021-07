Leuhan : qu'est-il arrivé aux chats disparus ?

C'est une affaire qui commence à inquiéter les habitants de Leuhan, une petite commune de 830 habitants, au nord-est de Quimper. Depuis le début du mois de juillet, huit chats ont tout simplement disparu, sans laisser de traces. Parmi les habitants, beaucoup craignent un "tueur de chats, voire plusieurs", comme le redoute Danielle. Sa chatte Cocotte a été capturée dans une cage une première fois aux abords de sa maison. Transportée à la fourrière, elle est allée la récupérer puis celle-ci a disparu, à nouveau. Depuis, elle n'est jamais revenue. "Forcément, je suis inquiète pour mon chat, mais pour les autres aussi, parce qu'il n'est pas le seul à avoir disparu", déplore l'habitante du quartier. Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie.

L'association AdopteUnChat, de la commune voisine de Châteauneuf-du-Faou, dit avoir été alertée de plusieurs autres disparitions. Son co-directeur Didier Le Bozec est soupçonneux : "une opération de trappage a été organisée à la demande de la mairie et les habitants n'ont pas été informés", affirme-t-il, "arriver comme ça sans prévenir, c'est un peu louche et un peu lâche".

La mairie dément formellement ces accusations

Pour le maire de la commune, Michel Leroux, c'est un tissu de mensonges. "On a communiqué dans le journal municipal sur le fait qu'il y avait beaucoup trop de chats dans la commune. Ils provoquent des nuisances sonores ou au niveau des aires de jeux pour les enfants. On a donc posé une cage un soir seulement. Un chat identifié a été capturé et rendu à sa propriétaire. Depuis, nous n'avons plus posé une seule cage. Alors, lire sur Facebook que nous continuons ces opérations, je démens formellement ces accusations", explique-t-il. Il ne croit pas une seule seconde à l'hypothèse d'une personne malveillante ou à l'hypothèse d'un "tueur de chats".

Selon l'élu, les disparitions de chats sont fréquentes lors de la saison de la reproduction, "d'autant plus quand les chats ne sont pas stérilisés". Les chats disparaitraient également, selon lui, à cause de la proximité avec la route départementale et de la présence de renards aux abords de la commune.