Leur bateau s'envase, quatre plaisanciers hélitreuillés au large de Gujan-Mestras

La première virée en mer post-confinement aurait pu mal tourner pour six plaisanciers, envasés au large de Gujan-Mestras, dans le Bassin d'Arcachon. Quatre d'entre eux ont été hélitreuillés ce dimanche.

Premier week-end de déconfinement, ce samedi et ce dimanche, sous un beau soleil en Gironde. Beaucoup en ont profité pour prendre un bon bol d'air sur le littoral, grâce notamment à la réouverture des plages, validée par la préfecture de la Gironde. Mais pour ces plaisanciers, cette sortie en mer, prévue ce dimanche 17 mai, a fini ... dans la vase du Bassin !

Plus de peur que de mal, heureusement, ces six personnes, parties naviguer à bord d'un bateau à moteur de location, ont pu être secourues par les sauveteurs de la SNSM et l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 33.

Leur bateau s'est envasé à un peu plus d'un kilomètre des côtes, au nord de Gujan-Mestras. L'équipage aurait été surpris par la marée. L'alerte a été donnée un peu avant 18 heures, ce dimanche. Quatre passagers de l'embarcation, "plus fragiles" dit le communiqué de la préfecture maritime de l'Atlantique, ont été hélitreuillées et déposées au centre hospitalier d'Arcachon. Les deux autres sont rentrées au port avec le bateau de la SNSM.

La préfecture maritime de l'Atlantique en profite pour rappeler qu'une sortie en mer ne s'improvise jamais. En cette période post-confinement, il convient, avec encore plus d'acuité qu'à l'accoutumée, de vérifier avec sérieux l'état de son matériel, de ne pas surestimer sa forme physique et de préparer avec rigueur sa navigation (horaires des marées, courant, vent, dangers...) avant toute activité en mer.