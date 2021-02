Une équipe spécialisée des pompiers est intervenue ce samedi 20 février à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée pour secourir un homme de 64 ans et un enfant de quatre ans. Vers 16h, leur bateau s'est retourné en mer.

Leur bateau se retourne, un homme de 64 ans et un enfant de 4 ans secourus par les pompiers en Vendée

Ils vont bien mais se sont fait une grosse frayeur. Un homme de 64 ans et un enfant de quatre ans se trouvaient sur un petit bateau en mer à hauteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée quand l'embarcation s'est renversée. Heureusement, les secours ont été prévenus et une équipe des pompiers, spécialisée dans l'intervention en milieu aquatique, est venue les aider. Une fois sur la terre ferme, l'homme de 64 ans et l'enfant ont pu rentrer chez eux après un bilan avec le SAMU.