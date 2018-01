Rennes, France

Depuis que l'affaire Lactalis a éclaté à la fin de l'année dernière, 6 plaintes de parents ont été déposées en France; l'une d'entre elles va être déposée en Bretagne la semaine prochaine. Il s'agit d'une famille de Saint-Malo-de-Beignon dans le Morbihan qui lance un appel pour que les victimes de cette affaire se retrouvent ce samedi à 14H30 devant l'office de tourisme de Ploermel.

Fièvre et diarrhées

Dès l'annonce de la contamination à la salmonelle de lait infantile de Lactalis, Mr et Mme Brouard ont compris pourquoi leur fils Nino âgé aujourd'hui de 5 mois et qui consommait du lait de Lactalis potentiellement contaminé semblait souffrir le martyr. Ils avaient acheté en pharmacie ce lait potentiellement contaminé. "On pouvait aller nulle part" se souvient Adrien Brouard âgé de 26 ans "car le petit hurlait tout le temps, il faisait des diarrhées, avait de la fièvre; on s'est dit c'est les dents sans chercher la salmonelle; on ne pensait pas du tout à ça". Adrien Brouard voit sa vie changer : "j'ai du arrêter le travail car quand je rentrais à la maison, je voyais ma femme en pleurs qui n'en pouvait plus de cette situation".

Lots retirés

Dès le début de l'affaire, le père de famille regarde le numéro du lot de lait infantile que prend Nino; il fait bien parti des boites retirées du marché par le groupe agroalimentaire après des soupçons de contamination. Les parents décident de changer son alimentation et depuis le bébé va beaucoup mieux.

Plainte

Maintenant le couple prépare la plainte; Adrien Brouard a reçu de l'aide de la part de la pharmacie qui a vendu ces boites. "je leur ai demandé les bons de livraison de Lactalis, je les ai maintenant chez moi" explique le père de famille; "j'ai aussi les preuves téléphoniques comme quoi j'ai bien appelé à telle heure et à tel moment". En revanche, les boites de lait ont été jetées. D'autres documents comme les analyses de selles sont en préparation pour une plainte qui doit être déposée dans les prochains jours à la gendarmerie. Adrien Brouard va aussi entrer en contact avec l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles.