Son chat a dû être amputé à cause d'un piège à mâchoires, un couple d'Isérois porte plainte

Les pièges à mâchoires sont interdits depuis 1995 mais ils font encore des victimes. Un couple de Châbons (Isère) vient de porter plainte car son chat en a été victime il y a peu. Newton, chat de Bengale de deux ans et demi, est revenu d'une petite balade en pleine nature avec l'une de ses pattes avant prisonnière d'un piège à mâchoires. Ses propriétaires ont réussi à dégager la patte, mais l'animal a dû être amputé.

"C'est de la barbarie" - Aurélie de la SPA du Dauphiné

"Cela a dû être simplement l'horreur, de la torture pour lui. Cela déchiquette complètement la patte", précise Aurélie du pôle enquête de la SPA du Dauphiné. L'association de protection des animaux a décidé de se constituer partie civile dans ce dossier. D'après Aurélie, en 5 ans, 4-5 cas de chats blessés par ce type de pièges ont été recensés par l'association. "C'est déjà trop, puisqu'il faut le rappeler ces pièges sont interdits depuis le 1er janvier 1995. C'est de la barbarie."

Un "état des lieux" loin d'être exhaustif car tout le monde ne signale pas les faits à l'association. Et c'est également sans compter les cas d'animaux non domestiques, eux aussi victimes, mais, qui n'appartenant à personne, sont plus difficiles à repérer.

Le piège à mâchoires qui a gravement blessé Newton. - Page Facebook de la SPA du Dauphiné

Jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende

Si détenir ce type d'objet est illégal, certains en ont donc encore et les utilisent. D'après la SPA du Dauphiné, cela peut être des propriétaires qui en installent dans leur jardin car ils ne veulent pas qu'il soit traversé par des renards, par exemple. Cela peut aussi être des chasseurs ou des braconniers.

Sachez que si celui qui installe l'un de ces pièges est confondu, il encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (art 521-1 du Code pénal). Pour l'instant, le ou la responsable de l'amputation de Newton n'a pas été retrouvé.