Leur escroquerie se chiffre autour des 100.000 euros, ils sont interpellés par les gendarmes d'Ancenis

L'escroquerie a fait des dizaines de victimes, des particuliers comme des commerçants dans différentes régions. Mais c'est à Ancenis (Loire-Atlantique) que l'enquête qui va confondre les suspects démarre. On est au printemps quand une personne victime d'un achat frauduleux se retourne vers une banque de la commune. L'établissement s'intéresse alors de près au titulaire du compte. Un compte ouvert en fait avec une fausse identité, avec de faux documents et créditer avec de faux chèques notamment.

D'autres banques en Loire-Atlantique comme dans d'autres régions ont aussi été confrontées à ce qui s'avère être de faux comptes. Il est également question de virements frauduleux rendus possibles grâce à du hameçonnage. Une technique qui permet de récupérer, souvent via un mail ou un SMS, des données sensibles, type données bancaires ou d'identité.

Procès prévu début janvier 2022

Ce mardi 23 novembre, place aux interpellations : en région parisienne et à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Au total cinq personnes - trois hommes et deux femmes - ayant des liens amicaux. Lors des perquisitions, les gendarmes retrouvent 25.700 euros en liquide dans le logement en Bourgogne. Il y a aussi, entre autres, 8.300 euros de cartes cadeaux, des bijoux de valeur, du matériel multimédia et 3 mètres cubes de matériaux... L'escroquerie est évaluée au final autour des 100.000 euros.

Deux des cinq individus, la vingtaine, ont été présentés en cette fin de semaine en comparution immédiate au tribunal de Nantes. Ils ont demandé et obtenu, comme le veut la règle, un délai pour préparer leur défense. L'audience a été reportée au 4 janvier 2022. D'ici là, l'un a été placé en détention provisoire et l'autre sous contrôle judiciaire.