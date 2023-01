Leur maison brûle en Dordogne, ils refusent que les pompiers interviennent

C'est au moment où la propriétaire des lieux, une femme de 90 ans, veut placer une nouvelle buche dans sa cheminée que l'incendie se déclare dans le conduit qui traverse les deux étages de la maison. Un habitant du village qui passe devant la vieille bâtisse située dans le bourg de Saint Capraise d'Eymet (Dordogne) appelle les pompiers et le maire en voyant les flammes s'échapper du toit.

Le fils de la propriétaire ne laisse pas les pompiers s'attaquer au feu

Une vingtaine de sapeurs-pompiers arrivent avec sept véhicules, mais alors qu'ils s'apprêtent à dérouler les lances à incendie, la propriétaire et son fils qui habite là aussi les empêchent d'intervenir. Selon le Maire, ils s'énervent et protestent contre le délai d'arrivée des pompiers. L'intervention du maire et des gendarmes est nécessaire pour faire sortir la dame de la maison et que le fils laisse les pompiers éteindre les flammes

La femme de 90 ans emmenée à l'hôpital

Les combles et l'étage de la maison sont totalement détruits, la maire a pris un arrêté de mise en péril. Le fils devrait passer la nuit dans la salle des fêtes de la commune. Sa mère devrait dormir à l'hôpital de Bergerac où elle a été emmenée pour des examens de contrôle.